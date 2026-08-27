Los habitantes y vecinos de la Ciudad de México tendrán 60 días naturales para presentar opiniones, observaciones y propuestas sobre el Proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), de acuerdo con la convocatoria de consulta pública publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

El documento indicó que el proceso de consulta iniciará 30 días naturales después de la publicación de la convocatoria, la cual se emitió el 25 de agosto. Durante ese lapso, la ciudadanía podrá conocer el contenido del proyecto y participar en la definición del plan.

La convocatoria estableció que la consulta está dirigida a personas habitantes y vecinas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como a organizaciones sociales y civiles, universidades públicas y privadas, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, alcaldías e instituciones de la administración pública local interesadas en emitir propuestas sobre el documento.

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El documento indica que el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México tiene como propósito establecer una visión integral de la región, conformada por las 16 alcaldías capitalinas, 59 municipios del Estado de México, ocho municipios de Hidalgo y uno de Morelos, así como fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Para recabar las opiniones de la población, las autoridades prevén realizar al menos ocho espacios de diálogo e intercambio, cuatro foros institucionales y un conversatorio en la Ciudad de México. Además, se habilitará la participación en línea a través del micrositio https://pozmvm.sedatu.gob.mx/

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La consulta se desarrollará en tres etapas: una preparatoria, enfocada en la organización y difusión del ejercicio; una deliberativa, en la que se recibirán las opiniones y propuestas de la ciudadanía; y una de sistematización, en la que las aportaciones serán clasificadas y analizadas para determinar su pertinencia.

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De acuerdo con la convocatoria, la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana integrará al proyecto las propuestas. Al concluir el proceso, la dependencia deberá publicar un informe con los resultados de la consulta, las principales temáticas abordadas y la forma en que las aportaciones ciudadanas fueron consideradas en la elaboración final del programa.

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mahc/LL