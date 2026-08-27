Después de más de tres horas, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", en Ayotzinapa, Guerrero, salieron de la reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebrada en Palacio Nacional.

El abogado de los familiares, Isidoro Vicario, declaró que, a pesar de que existen algunos avances en la investigación, "aún estamos lejos de saber el paradero de los estudiantes".

En breve más información...

🔴Tras casi tres horas y media de reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, comenzaron a salir los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.



El abogado de los padres informó que sí recibieron avances sobre las líneas de investigación.… pic.twitter.com/1FH5WSTNj5 — El Universal (@El_Universal_Mx) August 27, 2026

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