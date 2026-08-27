[Publicidad]
Después de más de tres horas, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", en Ayotzinapa, Guerrero, salieron de la reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebrada en Palacio Nacional.
El abogado de los familiares, Isidoro Vicario, declaró que, a pesar de que existen algunos avances en la investigación, "aún estamos lejos de saber el paradero de los estudiantes".
En breve más información...
Lee también A 12 años del caso Ayotzinapa, Sheinbaum prevé informe de nuevas investigaciones; destaca análisis de registros telefónicos
Lee también Iglesias instalarán "buzones de paz" para ayudar a a localizar personas desaparecidas; información será anónima
“Traicionar” a Sheinbaum, el error de Rocha; su regreso unilateral detonó la decisión de Morena de apartarlo
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
[Publicidad]
dft
[Publicidad]
Más información
Estados
Decomisan productos de importación en Mérida, Yucatán; negocio operaba sin permisos fiscales
Metrópoli
Tren Ligero suspende servicio temporalmente por falla en un convoy; personal del STE atiende la avería
Tendencias
Gina Sánchez, voz de Nami en One Piece; habla sobre el acoso dentro de la industria del doblaje
Estados
Senador Enrique Inzunza "debió privilegiar el movimiento" de la 4T: gobernadora interina de Sinaloa; anuncia plan de seguridad