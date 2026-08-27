Nación | 27-08-26 | 15:01 | Actualizada | 27-08-26 | 15:18 |

Después de más de tres horas, madres y padres de los de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", en Ayotzinapa, Guerrero, salieron de la reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebrada en Palacio Nacional.

El abogado de los familiares, Isidoro Vicario, declaró que, a pesar de que existen algunos avances en la investigación, "aún estamos lejos de saber el paradero de los estudiantes".

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