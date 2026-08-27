Elementos de la Guardia Nacional (GN), Guardia Civil y Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán detuvieron en el municipio de Uruapan a dos hombres que obligaban a comerciantes a comprarles cigarros piratas, lo cual es considerado por autoridades federales como una nueva modalidad de operación del crimen organizado.

Se trata de César “N” y un menor de edad, quienes se dedicaban a la venta de abarrotes y a la presunta extorsión a comerciantes y tenderos de la localidad, reportó la Guardia Nacional.

De acuerdo con la corporación, comerciantes denunciaron a los dos hombres que viajaban en un automóvil, quienes los obligaban a que compraran cigarros “ilegales”.

Lee también Caen 10 acusados de extorsión e invasión de predios en Oaxaca; les aseguran 4 armas de fuego

Al momento de su detención, les fueron asegurados 14 mil 400 cigarros, los cuales venían en 72 paquetes con 10 diez cajetillas cada uno, así como una libreta donde tenían el nombre y dirección de los comerciantes, 21 gramos de mariguana y dos teléfonos celulares.

Derivado de lo anterior, autoridades federales detectaron que grupos criminales obligan a comerciantes y tenderos de Michoacán a adquirir cigarros piratas para su venta, como una forma de colocar el producto que ingresan de forma ilegal a México.

[Publicidad]

Aseguran más de 50 millones de cigarros en el AICM

Hace unos días, la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguraron en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un cargamento de 52 millones 500 mil cigarros apócrifos, originarios de Vietnam.

Lee también Trevilla preside graduación de las Antigüedades del Colegio Militar; subtenientes, licenciados y oficiales, entre los egresados

Este hallazgo es el resultado del reforzamiento en las labores de inteligencia y análisis de riesgos que el Gabinete de Seguridad ha implementado en los puntos de entrada al país, buscando frenar la introducción de mercancías irregulares.

[Publicidad]

Asimismo, en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Secretaría de Marina decomisó durante este mes 5 millones 808 mil cigarros, distribuidos en 484 cajas y 24 pallets, procedentes de Singapur y Sri Lanka.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc