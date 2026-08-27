Marco Fabián, director deportivo del Rangers FC de Andorra, celebró que más futbolistas mexicanos den el salto a Europa y puso como ejemplo a la Hormiga González, quien ya concretó su llegada al Olympiacos. Durante la presentación de la nueva indumentaria de su club, el exseleccionado mexicano destacó que emigrar representa apenas el inicio de un reto que exige paciencia, carácter y una mentalidad sólida para poder trascender.

El exjugador del Eintracht Frankfurt conoce de primera mano lo que implica abrirse camino lejos de México. Por eso, su consejo para los jóvenes es resistir y aprovechar la oportunidad. “Yo siempre mi consejo que he dado es que hagan todo lo que sea por quedarse allá… La Hormiga está haciendo su propia historia, va a ir a una liga, conozco muy bien al Chavo, conozco su mentalidad, y estoy seguro que le va ir muy bien”.

Fabián también habló sobre el regreso de César Chino Huerta al futbol mexicano, con los Pumas, y consideró que no fue un fracaso o un retroceso para su carrera el volver. “Cada historia es diferente. Chino Huerta es respetable su decisión, él sabe lo que sucedió. Hoy estoy seguro que le va ir muy bien, y es el dueño de su regreso. Y también no está tampoco por escrito que no pueda regresar a Europa”.

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En ese sentido, tampoco ve motivos para que el caso de Huerta frene las aspiraciones de otros mexicanos. Incluso mencionó a Erik Lira como uno de los jugadores con condiciones para competir fuera del país. “Si Erik Lira, no sé si ya se va o no se va, pero si se va, también estoy seguro que tiene la calidad para representarnos de muy buena manera”.

Para Marco Fabián, uno de los principales obstáculos aparece fuera de la cancha. Mientras países como Brasil, Argentina y ahora Estados Unidos colocan jugadores con mayor frecuencia en Europa, considera que México todavía enfrenta problemas con los costos, las oportunidades y, en algunos casos, con la comodidad que ofrece la Liga MX. “De pronto, sí hay uno, dos o tres casos, que el jugador mexicano está en una zona de confort. Un mexicano está cómodo, es una liga que se gana bien, es una liga que la gente te arropa bien. Me atrevo a decir que la mayoría de los jugadores mexicanos, su sueño es emigrar a Europa”.

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Aun así, Fabián considera que el deseo de jugar en Europa existe entre los futbolistas mexicanos y pidió que los clubes faciliten ese camino. “Ahí es donde entran las partes fuera de cancha, que es la parte directiva, falta en oportunidades, en el costo, en el alto costo de las ventas de los jugadores mexicanos”. Además, recordó que la adaptación tampoco es sencilla, que se necesita tiempo. “El ir no es un problema, no es nada fácil. Lo viví cuando llegué a Alemania, es un proceso”.

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Marco Fabián sueña con ver a México campeón del mundo

El medallista de oro en Londres 2012 tampoco esconde uno de sus grandes sueños, el ver algún día a la Selección Mexicana campeona del mundo. Sabe que para conseguirlo hacen falta cambios profundos y más oportunidades para los jóvenes, pero se aferra a una idea que ya experimentó como futbolista. “Yo siempre lo he dicho que todo es posible, Yo puedo sonar loco, como lo sonó antes de las olimpiadas, que quería ser campeón, no lo creyeron y lo logramos. No sé si nos toqué pero algún día México será campeón del mundo”.

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Fabián puso a Estados Unidos como ejemplo de un país que elevó su nivel a través de un proceso y de la presencia de futbolistas en Europa. “La MLS ha crecido, su selección tiene a sus jugadores jugando en Europa. Entonces, hay que llevar un proceso, pero, sobre todo, hay que creer en nosotros mismos”. Para el directivo, generar esas oportunidades será clave para que México aspire algún día al título mundial.

Marco Fabián defiende el ascenso y descenso

Finalmente, Marco Fabián defendió la importancia del ascenso y descenso como motor de competencia. Desde su experiencia al frente del Rangers FC de Andorra, considera que tener un objetivo deportivo mantiene viva la ambición de jugadores, clubes y directivos. “Es importante por la competencia, uno siempre quiere el ascenso, los jugadores tienen su competencia personal, por querer trascender, es importante”.

El mexicano destacó que alcanzar las competiciones europeas puede transformar por completo la proyección de un club pequeño y puso como ejemplo lo que ocurre en distintas ligas del continente. “Esto eleva el objetivo de todos nosotros como familia, estar en competiciones europeas, vitrina excepcional, allá enfrentas equipos importantes”. Para Fabián, esa posibilidad de crecer, competir y soñar nunca debería desaparecer del futbol.