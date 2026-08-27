Tamaulipas. - Este jueves fue detenido por elementos de la Policía Investigadora, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), Juan Jesús “N”, hermano de Estrellita “N”, como una de las personas presuntamente implicadas en el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos.

Fuentes policiales confirmaron a EL UNIVERSAL que tras un operativo se logró ejecutar la orden de aprehensión en contra de Juan Jesús “N”.

Hasta el momento es la cuarta persona detenida por los hechos que se registraron en la Academia Militarizada Doenitz, de Ciudad Madero.

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La primera detenida en este caso fue Danna Yanina “N”, de 18 años de edad, quien fue arrestada la noche del 22 de julio de este año y vinculada a proceso el 28 de julio.

Después, en un operativo que se realizó durante la noche del 25 y la madrugada del 26 de Julio, fueron detenidos: Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada; y Estrella “N”.

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Los tres se encuentran en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, por el proceso judicial del caso de Dafne.

La noche del 16 de julio del 2026 se reportó el fallecimiento de la adolescente Dafne Zapata Quintos, en la Academia Militarizada Doenitz, en donde había ingresado para estar internada en un curso de verano.

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