[Publicidad]
El diputado Eruviel Ávila Villegas reconoció y felicitó a Kenia López Rabadán, por su conducción como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, mediante el respeto, pluralidad e institucionalidad.
A través de sus redes sociales, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación sostuvo que la diputada actuó congruente con sus principios.
“Dirigió las sesiones y condujo los debates en un marco de respeto, pluralidad e institucionalidad. ¡Va por ello mi reconocimiento y felicitación!”, señaló en X el diputado del Partido Verde.
Lee también Sheinbaum reconoce a Angela Davis por lucha racial y de género; "es una mujer admirable", expresa
La presidencia de la Cámara se renovará el próximo 1 de septiembre, con el inicio del nuevo periodo de sesiones.
Cierran planteles de academia "Más Preparación", ligada a detenidos por trampa en la UNAM; afectados exigen devolución de dinero
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
bmc
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Alcaldía Venustiano Carranza fortalece su política social; entrega casi 10 mil apoyos
Estados
Gobernadora interina de Sinaloa trabaja con la federación para diseñar plan de seguridad; buscan recuperar tranquilidad ciudadana
Universal Deportes
Leagues Cup: Quedaron definidos los horarios y fechas de las Semifinales; América ya tiene sede
Economía
SHCP, UIF y Pemex refuerzan combate al huachicol; intercambian información para detectar delitos financieros