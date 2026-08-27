El diputado Eruviel Ávila Villegas reconoció y felicitó a Kenia López Rabadán, por su conducción como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, mediante el respeto, pluralidad e institucionalidad.

A través de sus redes sociales, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación sostuvo que la diputada actuó congruente con sus principios.

“Dirigió las sesiones y condujo los debates en un marco de respeto, pluralidad e institucionalidad. ¡Va por ello mi reconocimiento y felicitación!”, señaló en X el diputado del Partido Verde.

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La presidencia de la Cámara se renovará el próximo 1 de septiembre, con el inicio del nuevo periodo de sesiones.

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bmc