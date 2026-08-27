Un ciudadano mexicano se declaró culpable por fabricar fentanilo para el Cártel de Sinaloa, informó el Departamento de Justicia.

Según documentos judiciales, Hernán Geovani Ojeda Elenes, de 48 años y residente de Culiacán, México, fabricó grandes cantidades de fentanilo que luego importó a Estados Unidos durante varios años. Los documentos alegan que, al menos desde 2019 hasta 2024, Ojeda Elenes trabajó con su padre y coacusado, Hernán Domingo Ojeda López, y otros, para operar una organización de narcotráfico con base en Sinaloa, México.

“Ojeda Elenes orquestó el envenenamiento de estadounidenses fabricando fentanilo para el Cártel de Sinaloa”, declaró Brian Clark, Jefe Adjunto de Operaciones de la Región 5 del Pacífico Suroeste de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

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“Obtuvo precursores químicos de China, produjo fentanilo en un laboratorio mexicano y alimentó la adicción de costa a costa, perjudicando a nuestras comunidades. La DEA y sus socios del Grupo de Trabajo de Seguridad contra el Terrorismo (HSTF) continuarán atacando el núcleo de las redes de narcotráfico que amenazan la seguridad y el bienestar del pueblo estadounidense”.

“Fabricantes de fentanilo como Ojeda Elenes dejan muerte y devastación en comunidades de todo Estados Unidos”, declaró la agente especial a cargo Lucia Cabral-DeArmas de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Houston.

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“Esta declaración de culpabilidad envía un mensaje claro a quienes fabrican y trafican fentanilo en Estados Unidos: HSI y nuestros socios de las fuerzas del orden los encontrarán y los llevarán ante la justicia. HSI mantiene su compromiso de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales responsables de importar esta droga mortal a nuestro país”.

De acuerdo con el reporte, el mexicano "admitió haber adquirido grandes cantidades de precursores químicos de fentanilo, como 4-piperidona y N-fenilpiperidin-4-amina, comprándolos a empresas chinas y enviándolos a su laboratorio en México. Ojeda Elenes utilizó estos productos químicos para fabricar fentanilo, el cual él y otros importaron posteriormente a Estados Unidos para su distribución y venta. En el transcurso de la conspiración, Ojeda Elenes fue responsable de la creación y distribución de varias toneladas métricas de fentanilo".

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“Durante años, Ojeda Elenes fabricó e importó enormes cantidades de fentanilo, a menudo utilizando precursores químicos obtenidos de China, lo que contribuyó a la epidemia de opioides que está envenenando a nuestras comunidades”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.

“Este caso envía un mensaje claro: sin importar dónde operen, quienes fabrican y trafican drogas letales en nuestro país serán perseguidos, procesados ​​y llevados ante la justicia sin tregua. Para proteger al pueblo estadounidense, la División Penal seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales responsables de esta devastación que ha ocurrido en nuestro país”.

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