Culiacán, Sin. - El senador Enrique Inzunza Cazarez debió privilegiar al movimiento, ya que el cargo que representa no es un asunto personal, respondió la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, luego de que éste se declaró como legislador federal independiente.

Sobre su separación del grupo parlamentario de Morena, comentó que a ella no le corresponde opinar, ya que es respetuosa de la decisión personal de cada persona, como es el caso de Inzunza Cazarez.

Gobernadora interina de Sinaloa señala que senador Enrique Inzunza debe privilegiar el movimiento; anuncia plan de seguridad. Foto: Especial.

En una breve entrevista al término de un evento celebrado en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, “María del Rosario Espinoza”, citó que son parte de un movimiento, por lo que considera que él debió privilegiarlo.

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Observó que esta no es la primera vez que en el Poder Legislativo Federal sucede un caso como este, que un miembro de un grupo parlamentario se desligue y se declare independiente, como sucede en este caso.

Gobernadora interina de Sinaloa señala que senador Enrique Inzunza debe privilegiar el movimiento; anuncia plan de seguridad. Foto: Especial.

Aseguró que va a ejercer un mandato de puertas abiertas, incluyente, en el que se van a escuchar todas las voces, sin importar su afiliación política, por lo que va a celebrar reuniones con diputados federales y senadores, de las diversas corrientes, incluido, al actual legislador federal independiente.

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Domínguez Nava adelantó que será la próxima semana, cuando se presente un avance del Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad, con el que se está trabajando, con las autoridades federales.

dmrr/cr