Culiacán, Sin.- Las autoridades federales y estatales mantienen un fuerte operativo en la cabecera municipal de Escuinapa, ante continuos reportes de enfrentamientos entre grupos rivales, por lo menos en tres colonias populares, los datos divulgados en las redes sociales, es que hay dos personas lesionadas, ajenas a los hechos.

En un breve comunicado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado pidió a la población de ese municipio atender las indicaciones y recomendaciones de las autoridades que mantienen el control en la cabecera municipal, sin dar mayores detalles.

De acuerdo a los datos oficiales elementos del grupo interinstitucional se desplegó en la cabecera municipal de Escuinapa y mantienen una vigilancia continua para preservar el orden y la tranquilidad en el municipio sureño.

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A través de las redes sociales, vecinos de tres colonias de la cabecera municipal, sobre todo de la de Santa Lucia, divulgaron que grupos armados, a bordo de vehículos mantenían fuertes enfrentamientos, sin dar mayores detalles de posibles personas muertas.

Los datos que se suben a las redes sociales, es que dos personas del sexo masculino, ajenos a las confrontamientos resultaron heridos, pero ninguna autoridad a confirmado o negado que esto haya sucedido.

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