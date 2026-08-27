Pachuca.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo dio a conocer que el agente del Ministerio Público adscrito a esta dependencia aportó pruebas suficientes para obtener la vinculación a proceso de siete personas por los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones y robo en agravio del presidente municipal de San Salvador, Norberto Martínez Cruz, y 14 personas más.

De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron los días 18 y 19 de agosto en la comunidad de La Flor, donde habitantes de esa población ingresaron por la fuerza a la alcaldía y posteriormente trasladaron al edil y a 14 funcionarios a su comunidad.

Los inconformes exigían a los servidores públicos el cumplimiento de obras públicas. Las víctimas, luego de ser sacadas de las oficinas, fueron trasladadas al auditorio de la comunidad, lugar donde permanecieron retenidas contra su voluntad.

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Para su liberación fue necesaria la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública. Durante el operativo, los oficiales fueron agredidos por pobladores de La Flor. Como resultado de estos hechos, varios policías resultaron lesionados y siete personas fueron detenidas.

Los imputados responden a las iniciales J.C.A., I.A.H., R.A.L., R.S.B., S.N.M., A.C.B. y C.H.B.

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Durante la audiencia inicial, celebrada el 21 de agosto, la detención fue calificada como legal y se formuló la imputación. Sin embargo, los señalados se acogieron al plazo constitucional de 144 horas para que se resolviera su situación jurídica.

Durante la continuación de la audiencia, ayer, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de las siete personas e impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario. Además, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.