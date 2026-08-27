La alcaldía Benito Juárez realizó el Cuarto Encuentro de Personas Mayores, un espacio de convivencia y reconocimiento que reunió a vecinas y vecinos para reconocer sus experiencias, capacidades y aportaciones a la comunidad. La alcaldía ofreció mastografías a mujeres de 40 a 69 años y la aplicación de vacunas contra el neumococo, sarampión y tétanos.

“Hoy nos reunimos para celebrar algo que va más allá de un encuentro, celebramos la vida, las experiencias, los aprendizajes y las historias de quienes con esfuerzo y dedicación, han contribuido a construir familias de amor. En Benito Juárez estamos convencidos de que las personas mayores no sólo merecen nuestro respeto y reconocimiento, también espacios para participar, convivir, aprender, disfrutar y seguir aportando a nuestra comunidad”, expresó Montserrat Flores, directora general de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva.

En el marco del Día de los Abuelos, la administración puso a disposición de vecinas y vecinos una amplia oferta de productos y servicios con los cuales se procura el bienestar físico y emocional de las personas mayores.

“Es la tercera vez que vengo y es algo increíble. Es bien importante para mí, le agradezco a la alcaldía que se preocupen por nosotros porque necesitamos este tipo de estímulos, el que nos quieran y nos hagan sentir las personas que somos”, destacó Bertha López, vecina de la colonia Del Valle.

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De acuerdo con datos del Inegi, 20.1% de los habitantes de Benito Juárez tienen más de 60 años, por lo que la administración desarrolla políticas públicas en favor de este sector de la población, tales como los Centros de Educación Continua para el Adulto Mayor (CECAM) donde se impulsa el desarrollo de habilidades, conocimientos y se fomenta la convivencia.

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“Estoy muy contenta de estar hoy en el Día del Abuelo, tengo 76 años. Aprendí a hacer velas y ahora vengo a venderlas con mucho gusto. A mi edad es un gusto que uno tenga algo que hacer y no nada más estar viendo televisión y tristes, ha sido una gran distracción para mí. Invito a todas las personas adultas mayores a motivarse”, señaló Edith Álvarez, alumna del CECAM Mixcoac.

Este encuentro tuvo el objetivo de motivar a las personas mayores para seguir adelante y conocer nuevas experiencias que enriquezcan su día a día.

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