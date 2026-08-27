Una célula delictiva que presuntamente extorsionaba a repartidores de motocicleta por aplicación y los obligaba a transportar droga fue desarticulada tras tres cateos realizados en inmuebles de las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo e Iztapalapa, donde fueron detenidas cinco personas.

Los detenidos fueron identificados como Oswaldo, Amalia, Juan Carlos, Nancy y Enrique, quienes, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), tenían distintas funciones dentro de la organización.

Según las investigaciones, los presuntos integrantes exigían a los conductores una cuota semanal de 700 pesos para permitirles realizar sus entregas de paquetes y alimentos en distintas zonas de la Ciudad de México. Además, presuntamente los obligaban a utilizar sus mochilas y bolsas de reparto para transportar dosis de narcóticos.

Lee también INVI duplica presupuesto para programa de apoyo de renta a familias; aprobaron casi 170 millones de pesos

Los operativos fueron realizados por elementos de la SSC, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, luego de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar tres viviendas posiblemente utilizadas para actividades de narcomenudeo.

En un departamento de la colonia Morelos, en Cuauhtémoc, fue detenido Oswaldo, de 44 años, señalado como presunto líder de la célula. En el inmueble fueron aseguradas una bolsa con aparente marihuana a granel y 182 dosis de polvo blanco con características similares a la cocaína.

[Publicidad]

En la colonia Modelo Pensil, en Miguel Hidalgo, fueron detenidos Amalia, de 28 años, y Juan Carlos, de 30, presuntamente relacionados con la distribución de narcóticos. En el lugar se aseguraron aparente marihuana, una sustancia similar al crystal, 103 dosis de polvo blanco y dos teléfonos celulares.

Lee también Festival “Vivan los grandes corazones de plata” celebrará a adultos mayores; será este sábado en Iztacalco

Finalmente, en la colonia Magdalena Atlazopa, en Iztapalapa, fueron detenidos Nancy, de 46 años, y Enrique, de 41, señalados como presuntos encargados de recibir el dinero de las extorsiones. En el sitio se aseguraron 168 dosis de aparente cocaína, posible marihuana, una sustancia similar al crystal y dos dispositivos telefónicos.

[Publicidad]

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con los objetos asegurados, donde se determinará su situación jurídica. Las autoridades recordaron que los señalados se presumen inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.

LL