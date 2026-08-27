El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) duplicó el presupuesto destinado al programa de apoyos de este año para el pago de renta dirigido a familias en situación de alto riesgo o afectadas por obras públicas y acciones de gobierno, ya que pasó de 84.4 millones -según lo aprobado en febrero- a 168.8 millones de pesos.

De acuerdo a la modificación a las reglas de operación publicada en la Gaceta Oficial, también contempla un aumento en el número de ayudas que se entregarán durante el año. Inicialmente, se tenía previsto otorgar 33 mil 600 apoyos para el pago de renta o alojamiento temporal; pero ahora serán 48 mil ayudas, es decir, un incremento de 42.8%.

El documento también indicó que el promedio mensual de apoyos pasará de 2 mil 800 a 4 mil pesos, mientras que el ejercicio presupuestal mensual estimado aumentará de 7 millones a 14 millones de pesos.

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De acuerdo con el INVI, durante este año, se ha incrementado el presupuesto y el número de ayudas, ya que en el primer trimestre de 2026 se otorgaron 10 mil 155 ayudas, a las que se destinaron 32.2 millones de pesos; mientras que en el segundo trimestre se otorgaron 10 mil 674 apoyos, a los que se destinaron 34.6 millones de pesos.

“El incremento creciente e importante en la demanda real de ayudas de beneficio social para el pago de renta resulta conveniente modificar el dato de la población objetiva y la población beneficiaria, las metas físicas del número de personas beneficiarias y, consecuentemente, el monto del presupuesto autorizado para el programa social en el ejercicio fiscal 2026”, explicó el Instituto.

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Agregó que, con las modificaciones, el programa prevé beneficiar a alrededor de 4 mil personas y apoyar en el pago de renta de vivienda u hospedaje temporal que encuentran para personas en situación de riesgo (estructural, hidrometeorológico, geológico o físico-químico), afectadas por alguna contingencia mayor o por la ejecución de acciones de gobierno u obra pública.

mahc/LL