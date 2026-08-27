A un año del desalojo de familias del predio ubicado en Cuba 11, en el Centro Histórico —ocurrido el 27 de agosto de 2025—, tres afectados cuentan a EL UNIVERSAL su experiencia y exigen a las autoridades de la Ciudad de México agilizar la expropiación del inmueble para poder regresar a su hogares.

“Ese día nos preocupaba cómo nos estaban lanzando; fue un despojo disfrazado de desalojo”, comentó Patricia, una de las afectadas, quien advirtió que la gran mayoría de habitantes son personas de la tercera edad, lo que les ha hecho difícil pasar estos meses fuera de sus casas.

En julio pasado, la Secretaría de Gobierno de la CDMX publicó en una edición Bis de la Gaceta Oficial una declaratoria de utilidad pública para la expropiación del inmueble. El compromiso que hizo la Secretaría de Vivienda, encabezada por Inti Muñoz, es expropiar el inmueble para vender a los afectados el departamento que habitaban antes del desalojo.

Patricia lamentó que a lo largo de este año ya hubo tres fallecimientos de vecinos de dicho edificio, quienes ya no alcanzaron a regresar a sus hogares, por lo que pidió agilizar la expropiación.

“Le pedimos al gobierno que agilice todo este proceso. Ya ha habido tres personas fallecidas: la primera fue el señor Adrián, él tenía un local de máquinas; la segunda fue el señor Salvador, que luego de que nos desalojaron se agravó su enfermedad; y el 10 de agosto falleció mi suegra, más de 70% son personas de la tercera edad”, dijo.

Angélica, de 42 años, otra de las vecinas, dijo que los avances que ha habido en el caso han sido gracias la “necedad y rebeldía” de los afectados, quienes semanas después de los hechos se manifestaron con la quema de colchones y muebles, ante “el coraje y la rabia de exigir que nos regresen a nuestro edificio”, puntualizó.

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Blanca, quien llevaba 14 años viviendo en su departamento y actualmente vive con su nieto, tras haberse quedado sin hogar, recordó que el día del desalojo su nuera fue quien le llamó para informarle, pues ella estaba en otro lugar.

A un año de los hechos, advirtió que los vecinos están a la espera de una respuesta de las autoridades para saber los pasos a seguir para adquirir sus departamentos.

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