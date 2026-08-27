La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió 0.15% y cortó una racha de cinco sesiones al alza. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) bajó a 66 mil 191 puntos, en una sesión de caídas generalizadas a nivel global.

“El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas entre los principales índices bursátiles a nivel global (...) En México, el IPC de la BMV cerró con una pérdida de 0.15%, tras cinco sesiones de ganancias”, comentó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

Al interior del mercado mexicano, añadió la experta, destacaron las pérdidas de las emisoras: Industrias Peñoles (-1.98%), Orbia (-1.97%), GCC (-1.64%) y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (-1.51%).

Con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en 2.93%, mientras retrocede 1.11% en el mes.

En la jornada, el peso mexicano se depreció 0.07% frente al dólar, al cerrar sobre 16.95 unidades por billete verde, según el Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó 138.5 millones de títulos por un monto de 13 mil 541 millones de pesos. De las 719 firmas que cotizaron en la jornada, 371 terminaron con sus precios al alza, 320 tuvieron pérdidas y 28 cerraron sin cambio.

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Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de servicios de telecomunicaciones en sus series Axtel, con 8%, y Controladora Axtel, con 7.57%; así como de la tequilera José Cuervo, con 3.36%.

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