Padres de familia acudieron ayer a la Jornada de Regreso a Clases en la alcaldía Iztacalco para aprovechar los servicios gratuitos de exámenes médicos y cortes de cabello para sus hijos, con filas de espera de hasta 30 minutos.

Desde las 10:00 horas, familias se dieron cita afuera de la primaria Zapata Vela, donde se ofrecieron revisiones médicas, valoración de la vista, exámenes ortopédicos y cortes de cabello sin costo.

Cecilia Mireles, quien acudió con sus tres hijos de siete, 10 y 11 años, comentó que cada año aprovecha la jornada porque representa un ahorro para su familia antes del inicio del ciclo escolar.

“Son casi 300 pesos y fíjate que está súper bien porque también les hacen examen ortopédico, de la vista y apoyan con lentes; o sea, sí está muy bueno”, dijo.

Indicó que con los años el servicio ha mejorado y realizan filas de alrededor de 30 minutos. “Al principio sí estaba mal, honestamente, pero ya, muy padre”.

Suleica, acompañada de sus dos hijos de siete y 11 años, fue a la jornada en busca de cortes de cabello y exámenes médicos gratuitos, y reportó que no era la primera vez que aprovecha estos servicios, luego de que en la escuela de sus hijos les solicitaran contar con las revisiones antes del regreso a clases.

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“Vine porque apenas nos pidieron los exámenes, y pues está padre que hagan este tipo de jornadas, porque es un apoyo para nosotros”, refirió. Contó que aprovecha el servicio de cortes de cabello.

Claudia acudió junto con su nieta de cuatro años para aprovechar los servicios disponibles durante la jornada, y destacó que además de los exámenes médicos y cortes de cabello, la atención dental y el apoyo para la revisión de la vista y entrega de lentes representan una ayuda para las familias.

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