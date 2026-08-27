Ya sabemos de la ruptura de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, pero ¿qué pasó después? En apenas unos días, pasamos de una negociación fallida a algo que ya se parece bastante a una guerra comercial entre los dos países. Mark Carney decidió que, si Trump quería jugar al arancel por arancel, Canadá también se podía subir a esa dinámica. ¿Fue correcto enfrentarse a Trump? Antonio Ortíz-Mena, Fundador y presidente de AOM Advisors, nos habla al respecto.

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