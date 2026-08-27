El subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública del Gobierno capitalino, Adolfo Llubere, pidió a las organizaciones de ambulantes inconformes por la reducción de espacios en la Alameda Central aceptar las nuevas normas de reordenamiento para “construir una base” y así, después, evaluar la situación del comercio en la zona.

Este domingo se cumplió una semana de los bloqueos de los vendedores informales en las avenidas Juárez e Hidalgo, por su desacuerdo a la propuesta de que cada grupo tendrá siete lugares.

Ante ello, Adolfo Llubere comentó que “primero que acepten y vean que tener 40 o 50 comerciantes [no es viable], que acepten el daño que también le hacen al parque urbano, al bosque urbano que tiene la Ciudad”.

“Deben ser conscientes de que es mejor empezar con un piso y tener el derecho a seguir de manera regulada, a estos bloqueos de calles”, afirmó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el subsecretario dijo que no están negando el derecho a la protesta, pero los ambulantes no podrán vender en la calle.

Respecto al uso de la fuerza pública, Llubere insistió en que van a privilegiar el diálogo y les pidió a los inconformes que también respeten el tránsito de las personas ante el cierre de vialidades.

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Cuestionando si el número límite de ambulantes en el parque público será de 70 lugares, el funcionario mencionó que “primero vamos a ver cómo [funciona]. Hay que estabilizar la Alameda. Hay que ver cómo se ve con estos 70, 72 puestos de una manera ordenada. Que roten [los puestos], porque también cada pasillo es diferente”.

Solicitó a los comerciantes ambulantes que también cumplan con los horarios y días de descanso —martes y miércoles—, que limpien el espacio donde laboran, al igual que asuman su responsabilidad si queman o dañan a algún transeúnte de la Alameda.

“Hoy sí debe haber nombre y firma de quién está ejerciendo el comercio, para que en una situación de riesgo o de violencia también sepamos quién es el responsable”, agregó.

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Añadió que los comercios van a recibir capacitación para el manejo de alimentos para que cumplan con la normatividad que establezca la Agencia de Protección Sanitaria.

Sobre las colectivas feministas, el subsecretario afirmó que también están realizando medidas de prevención para que no ejerzan el comercio, según los nuevos lineamientos de reordenamiento. Además, que no están exentas de cumplir con la normatividad.

En tanto, el miércoles, la Alameda Central no tuvo presencia de ambulantes y no hubo protestas de inconformes; sin embargo, la vigilancia sigue.

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