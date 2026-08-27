Xicoltlán.— Los gobiernos federal y estatal han realizado más de 800 acciones en materia de salud, educación, bienestar, agricultura y desarrollo, los cuales “no son dádivas, sino un derecho que le corresponde al pueblo”, afirmó la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda (Morena).

La mandataria aseguró que los gobiernos federal y estatal mantienen atención permanente en 19 comunidades de la Montaña Baja y Alta de Guerrero, ubicadas en los municipios de Chilapa, Atlixtac, Olinalá y Zapotitlán Tablas.

Acompañada de la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rocío Bárcena Molina, encabezaron la jornada del Tianguis del Bienestar en Xicotlán, municipio de Chilapa, donde se entregaron artículos nuevos confiscados en aduanas o decomisados a la delincuencia organizada.

Durante esta visita, elementos del Ejército Mexicano brindaron también servicios sociales a la comunidad, entre ellos consultas y cortes de cabello.

“Vamos a seguir trabajando con las Fuerzas Armadas y con todas las instituciones que construimos paz, desarrollo y bienestar, para garantizar condiciones de vida digna para que todas nuestras comunidades vivan con tranquilidad”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado, y mencionó que se han realizado 40 Tianguis del Bienestar.

En esta gira también participaron servidores públicos estatales y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Fiscalía General de la República (FGR), del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Aduanas y del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

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