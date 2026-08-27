Más trabajadores sinaloenses carecen de ingresos suficientes para alimentar a todos los integrantes de su hogar, por lo que deben apoyarse en programas sociales, remesas y otras fuentes de recursos.

Entre abril y junio, 28.3% de la población de Sinaloa se encontraba atrapada en pobreza laboral y es la mayor cifra desde el tercer trimestre de 2022, de acuerdo con datos que el Inegi dio a conocer este miércoles, tras asumir el año pasado la tarea de medir este indicador por la desaparición del Coneval.

Fuente: Inegi

El Granero de México, como se le conoce al estado, es donde la pobreza laboral prolifera con mayor velocidad, al repuntar 3.7 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre de 2025.

El 25 de julio se cumplieron dos años de la captura y traslado de Ismael El Mayo Zambada a EU, lo que desató una ola de violencia en la entidad y el consecuente cierre de miles de empresas, señaló la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Elena Reyes Azueta.

Apenas el martes, Graciela Domínguez Nava asumió como gobernadora interina de Sinaloa, para agotar los 14 meses que restan al sexenio de Rubén Rocha Moya, quien abandonó el cargo el sábado luego de que Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum repudiaron su vuelta al poder un día antes.

Junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios de la entidad, Rocha Moya fue señalado en abril por EU de tener presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, mientras que la Fiscalía General de la República de México mantiene abiertas carpetas de investigación contra ellos.

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Lidera despidos

Las empresas sinaloenses eliminaron más de 32 mil empleos formales entre enero y julio, la peor pérdida en todo el país, indican cifras del IMSS.

También ofrecen los sueldos más bajos, al pagar a sus trabajadores 546 pesos diarios en julio, 128 menos que el salario promedio nacional de 674 pesos.

Sinaloa tiene salarios formales bajos debido a que gran parte de su población está ocupada en la agricultura, ganadería y pesca, cuyas actividades son vulnerables a cambios climáticos y ofrecen puestos eventuales por la estacionalidad, expuso la directora de Estudios Económicos de Banamex, Guillermina Rodríguez.

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La entidad enfrentó recientemente dificultades económicas debido a las actividades agropecuarias y los servicios, lo que incide sobre su capacidad de generar empleos, dijo a EL UNIVERSAL.

“Los problemas de inseguridad también pueden influir en la actividad de Culiacán (capital de Sinaloa) y otras ciudades, lo que se refleja en menor atracción de inversiones y en el mercado laboral” .

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi reveló que 90.8% de la población adulta en Culiacán se sentía insegura en junio y es la segunda ciudad con la tasa más alta, sólo por detrás de Irapuato, Guanajuato.

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Para reducir la pobreza laboral, explicó Rodríguez, Sinaloa necesita generar más empleos y mejor remunerados, como los que crean las manufacturas de exportación en Sonora y Baja California.

Adelantó que Banamex recortará su pronóstico de crecimiento de la economía sinaloense y estará por debajo del promedio nacional, de 1.3% para 2026.

Informalidad

La analista de la organización civil México, ¿cómo vamos?, María Solís, opinó que la creciente pobreza laboral se debe a la alta informalidad y la baja productividad.

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Desde su punto de vista, los problemas de inseguridad también están frenando las inversiones y la apertura de negocios en Sinaloa.

“No sólo se necesita seguridad, urge certidumbre jurídica, mejores condiciones para ingresar a la formalidad y detonar la productividad mediante esquemas de inversión público-privados”, dijo a El Gran Diario de México.

El director de Análisis en Valdez Capital, Carlos Hernández García, comentó que la pobreza se incrementó más en Sinaloa por el menor dinamismo económico y la reducción del ingreso laboral.

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“El dato refleja principalmente una pérdida de capacidad de generación de ingresos”, comentó el experto a este diario.

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