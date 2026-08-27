Monterrey. - Un hombre de 50 años fue detenido tras presuntamente atacar con un cuchillo a su esposa, de 46, durante la madrugada de este jueves en un domicilio de la colonia Milenium Residencial en Apodaca, Nuevo León.

La agresión fue reportada a las 02:48 horas en el cruce de las calles Azteca y Culturas, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca acudieron luego de recibir el aviso sobre una mujer lesionada con un arma blanca.

La víctima, identificada como Evangelina, presentaba heridas en distintas partes de la cabeza y el rostro. El reporte policial señala una lesión de aproximadamente 10 centímetros en la barbilla y otra de ocho centímetros en la región frontal, además de heridas en la zona parietal izquierda y en el lóbulo del mismo lado.

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Técnicos en Urgencias Médicas de Mi Ambulancia atendieron a la mujer en el domicilio y posteriormente la trasladaron a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

Durante la intervención, los policías localizaron en una recámara un cuchillo de cocina de unos 20 centímetros de longitud, con manchas hemáticas, según la información proporcionada por la corporación municipal.

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El presunto agresor fue identificado como Alfonso N., de 50 años, quien quedó detenido por elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca y fue puesto a disposición del Ministerio Público.