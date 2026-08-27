Culiacán. - La Fiscalía General del Estado dio a conocer la vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos cometidos contra la libertad de expresión y amenazas de José “N”, al que le dictaron como medida cautelar prisión preventiva en el reclusorio Goros Dos de la ciudad de Los Mochis.

Según las investigaciones, el día 28 de octubre del 2025 el imputado presuntamente realizó amenazas telefónicas a Juan Ángel “N” del medio de comunicación digital denominado “El Carrizo y su Valle”, con la finalidad de obligarlo a retirar de su página una publicación que difundió.

A través de testimonios, se acreditó que José “N” presuntamente ofreció dinero para privar de la vida al periodista del municipio de Ahome, por lo que este presentó la denuncia respectiva, por lo que una vez que se integró la carpeta de investigación 5438/2025 esta se judicializó.

Lee también Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías, asegura haber sido seguida por un vehículo en Hermosillo; no ha presentado denuncia: Fiscalía de Sonora

Con fecha 24 de agosto del 2026, elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones ejecutaron el mandamiento de un juez y lo detuvieron y lo pusieron a disposición de la autoridad competente.

En la audiencia inicial, celebrada por un juez de Control y Confianza, fue vinculado a proceso y se le impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

[Publicidad]

Sobre este caso se conoce que el imputado se molestó porque el periodista Juan Ángel publicó una denuncia ciudadana referente al tema de una mujer de 93 años que su familia la mantenía hacinada con carencia de medicamentos y mala alimentación.

La divulgación de esta información en la página del medio digital de José Luis molestó al imputado que es vecino del poblado Cinco, del municipio de Ahome, quien por vía telefónica lo amenazó y le exigió que eliminara la publicación.