La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió que toda la industria de las redes sociales adopte un diseño seguro para los niños, después de que el gigante tecnológico Meta acordara implementar restricciones al uso de Facebook e Instagram por parte de menores de edad en algunos estados de Estados Unidos.

Según un documento presentado ante un tribunal el miércoles, Meta acordó pagar hasta 16 mil 700 millones de dólares a una coalición de estados estadounidenses y aplicar las restricciones, poniendo fin a un histórico juicio en California.

El acuerdo resolvió las demandas presentadas por 29 estados, que acusaban a Meta de haber diseñado deliberadamente sus plataformas para generar adicción entre los usuarios jóvenes, de haber engañado al público sobre los riesgos y de haber recopilado ilegalmente datos de menores de 13 años.

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Inicialmente, 51 estados y territorios, además de Washington D. C., habían llegado a un acuerdo con Meta. Texas alcanzó un acuerdo separado con la empresa, lo que elevó el pago total a unos 18 mil millones de dólares.

"Los niños no deberían tener que esperar a que se presente una demanda para estar seguros en internet", declaró el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en X.

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"Los cambios en el diseño que Meta acordó implementar ahora en sus aplicaciones de redes sociales están en línea con lo que mi oficina viene reclamando. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. El diseño seguro debe aplicarse en toda la industria. Los gobiernos deben actuar con mayor firmeza en lugar de esperar a que lo hagan los tribunales y las empresas", destacó.

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