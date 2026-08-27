Monterrey. - Un incendio en el sistema eléctrico de un asilo obligó a desalojar de manera preventiva a 16 adultos mayores y dos trabajadores en la colonia Chepevera en Monterrey, Nuevo León.

El fuego fue controlado y no se reportaron personas lesionadas.

La movilización de los cuerpos de emergencia comenzó después de que se alertara sobre fuego en un domicilio ubicado en el cruce de José Calderón y Daniel Zambrano.

Al llegar, los rescatistas identificaron que se trataba de la Casa de Reposo Ventura.

Foto: Especial

El fuego se concentró en el cableado eléctrico de la lavandería. De acuerdo con el informe de Protección Civil de Monterrey, residentes de la zona actuaron antes de la llegada de los cuerpos de auxilio y lograron contener el incidente tras interrumpir la corriente eléctrica.

Personal de Protección Civil inspeccionó posteriormente las instalaciones para determinar que fueran seguras. Durante estas labores, se mantuvo fuera del inmueble a las 18 personas que se encontraban en el lugar.

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En la atención participaron elementos de Protección Civil de Monterrey y de Nuevo León, Bomberos de Nuevo León y agentes de la Policía de Monterrey. Las autoridades reportaron saldo blanco entre los ocupantes y trabajadores del establecimiento.