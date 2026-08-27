TikTok se ha convertido en uno de los principales espacios donde nacen y se expanden tendencias entre jóvenes. Algunas son simples formas de entretenimiento o socialización, como “farmear aura”, un término utilizado para describir acciones destinadas a proyectar seguridad, estilo o autenticidad.

Sin embargo, no todos los trends tienen las mismas consecuencias, tal fuel el caso de “Driving Wrong Way”, un trend que se ha viralizado en Gran Bretaña e Irlanda, y que ha encendido las alertas por el riesgo que representa para quienes participan y para otros automovilistas.

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¿Qué es el trend “Driving Wrong Way” de TikTok?

“Driving Wrong Way”, que en español puede traducirse como “conducir en sentido contrario”, es un reto que consiste en grabarse mientras se circula deliberadamente por el lado equivocado de la carretera.

En los videos aparecen principalmente jóvenes que conducen a gran velocidad, muchas veces durante la noche, mientras otra persona dentro del automóvil o algún soporte se encarga de grabar la escena.

Después, las imágenes son publicadas en TikTok y otras redes sociales con la intención de conseguir reproducciones, comentarios, seguidores y “likes”.

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Pero el reto no se queda únicamente en circular en dirección contraria. Algunas de las grabaciones muestran conductas todavía más arriesgadas, como esquivar vehículos que vienen de frente o escapar de persecuciones policiales, todo con tal de convertir el momento en contenido viral.

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¿Por qué preocupa el “Driving Wrong Way” en Reino Unido e Irlanda?

Lo que comenzó como uno de tantos trends virales de TikTok adquirió una dimensión preocupante después de que se registraran varios accidentes mortales en Reino Unido e Irlanda relacionados con conductores que circulaban en sentido contrario por carreteras principales.

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El caso más reciente, según el medio CNN ocurrió durante el fin de semana pasado en Middlesbrough, al norte de Inglaterra.

En ese accidente estuvieron involucrados dos policías y cinco jóvenes, quienes fallecieron, después de que un vehículo que circulaba en sentido contrario chocara contra una patrulla.

Ante ello, según el mismo medio, el gobierno británico pidió a la cuenta china que eliminara todos los videos que glorifiquen esta acción, pues aseguró que se está dando prioridad a los "me gusta" por encima de la seguridad de las personas.

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