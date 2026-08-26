Elisa Huerta Sandoval, bióloga mexicana y creadora de “Diario de una Bióloga”, murió el martes a los 28 años.

La noticia fue confirmada por el Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social, que destacó el trabajo que realizó como divulgadora científica y defensora del medio ambiente.

Muere Elisa Huerta, creadora de "Diario de una Bióloga". Foto: Captura de pantalla

Aunque la noticia rápidamente comenzó a generar comentarios entre quienes conocían su trabajo, todavía existen dudas alrededor de lo ocurrido, ya que hasta el momenot no se ha explicado de qué murió la joven bióloga.

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¿Quién era Elisa Huerta, la creadora de “Diario de una Bióloga”?

Elisa Huerta Sandoval era una bióloga mexicana egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Además de su formación en biología, realizó especializaciones relacionadas con derechos humanos, cambio climático y economía circular. Estos conocimientos formaron parte del enfoque con el que desarrolló su contenido en redes sociales.

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Su proyecto “Diario de una Bióloga” nació como un espacio para acercar la ciencia a un público más amplio y hablar de la importancia de conservar la naturaleza.

En sus publicaciones abordaba temas relacionados con la divulgación científica, el cuidado de los ecosistemas y distintas problemáticas ambientales.

La joven también había construido una comunidad importante en redes sociales.En Instagram, Elisa Huerta tenía más de 20 mil seguidores, mientras que en TikTok reunía alrededor de 176 mil.

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Desde ambas plataformas buscaba explicar temas científicos de una manera más accesible y generar conciencia sobre la necesidad de proteger los ecosistemas y el medio ambiente.

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¿Cuál fue la última publicación de Elisa Huerta en Instagram?

Uno de los detalles que llamó la atención después de conocerse su fallecimiento fue su última publicación en Instagram.

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En ella habló sobre Alex Serna, activista ambiental y creador de contenido mexicano originario de Guerrero, quien fue encontrado sin vida en julio de 2026.

Esta fue la última publicación de Elisa Huerta en Instagram. Foto: Captura de pantalla

Serna había realizado denuncias sobre presuntos daños ecológicos e irregularidades alrededor de su tierra natal.

En su post escribió: “¡Ya basta! ¿Hasta cuándo entenderán que el desarrollo como destrucción es puramente extractivo que constructivo? Exigimos seguridad para todos los defensores ambientales y justicia para Alex.”

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