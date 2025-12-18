Carolina Guzmán es bióloga y trabaja para el Fondo Mundial de la Naturaleza, donde protege los bosques de Chiapas. Conoce a ambientalistas que han sido amenazados de muerte y, aunque ella no lo ha vivido, sabe que su labor es riesgosa al afectar intereses económicos.

Tan sólo el año pasado, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), se documentaron 25 asesinatos de defensores del medio ambiente, siendo su entidad la segunda en número de homicidios. La cifra es la segunda más elevada en la última década, solo superada por los 29 de 2017.

“La violencia es muy normal vivirla cuando haces este trabajo”, dice en plática con EL UNIVERSAL.

Lee también: El hijo del actor Rob Reiner comparece por primera vez en un tribunal, lo acusan de asesinar a sus padres

Ahora su rostro y su nombre serán más conocidos: es una actriz natural que ya ganó un premio en el Festival Internacional de Cine de Morelia y cuyo trabajo ha sido aplaudido en lugares como Qatar, donde se presentó recientemente.

Carolina no pasó a estar frente a la cámara con una historia cualquiera, sino con La reserva, un drama de ficción basado en relatos reales.

En él, interpreta a una guardabosques que, al detectar talamontes ilegales, decide pedir ayuda a varias personas que le dan la espalda, mientras recibe amenazas de grupos delictivos.

Lee también: Graban escenas de una serie para adultos en la tumba de Camilo Sesto; la familia exige disculpas públicas

La cinta, ópera prima de Pablo Pérez Lombardini, llega hoy a salas mexicanas. Carolina fungió inicialmente como asesora de campo del realizador en las comunidades aledañas a la reserva de la biósfera de El Triunfo, en Chiapas.

Y cuando acabaron la investigación, Pérez Lambordini le lanzó la invitación para que fuera su protagonista. Así, sin ninguna preparación actoral. La cinta fue la gran ganadora en Morelia, donde obtuvo, además del galardón a Mejor Actriz, los de Película y Dirección.

“No le dije que sí de inmediato, yo estaba con mi vida normal, con proyectos. Ya me había dicho que quería actores naturales, pero no que fuera yo a estar”, recuerda.

Lee también: Los Oscar llegarán a YouTube en 2029, dejarán la cadena ABC

“Lo consulté con mi esposo, con gente que me rodea, y me dijeron que no tuviera miedo. Y bueno, cuando acepté dije: ya montada en la yegua, tengo que aguantar con los reparos”, detalla.

El peso de lo real

El guion fue confeccionado con base en relatos verdaderos de defensores de territorio y la naturaleza, golpeados por el crimen organizado y la falta de apoyo de autoridades.

Justo para una secuencia, se echó mano de una llamada real que recibió una víctima, en la que se le pide deje lo que está haciendo para si quiere seguir viva.

Carolina, en la escena, solo va reaccionando a lo que un delincuente decía a la persona.

“La llamada la encontré en un artículo periodístico, en el que un periodista denuncia la extorsión y que lo obligó a salir de Chiapas; preguntamos si la podíamos usar y sí”, cuenta Pérez Lombardini.

Lee también: Familia Reiner rompe el silencio tras el trágico doble homicidio de Rob y Michele

Menudita, con facilidad de palabra y sonrisa, Carolina es la nueva andante de un camino que ya pisó Yalitza Aparicio, quien alcanzó nominación al Oscar por ROMA, luego de que era maestra escolar.

Otro es Juan Jesús Varela, en su momento contendiente por el Ariel gracias a Sin señas particulares y Sujo, pero que aún ahora trabaja como plomero en Guanajuato.

La naturalidad como método

El tema de La reserva es algo que conoce de cerca. Eso fue parte de lo que la hizo decidir aceptar la invitación, pero con ciertas “condiciones” a su director.

“Soy impaciente entonces de pronto querer hacer cuatro, cinco o más veces una toma, pues ya no. Yo le decía a Pablo que desde la tercera (repetición) ya era algo mecánico. La primera era el chispazo, lo que uno da, la segunda es mejor, pero ya. Le decía: "Si quieres otra, mañana, pero hoy ya no”, cuenta divertida.

“Con no actores había visto La jaula de oro y justo creo que lo que hace natural esto, es que no se tienen que aprender diálogos como tal, sino que tiene que fluir la conversación, los movimientos.

Lee también: La modelo y actriz Dorismar muestra las consecuencias de una mala cirugía estética en su rostro

“No sé si lo haga de nuevo, no digo que de esa agua no beberé, pero creo que es mejor zapatero a tus zapatos”, expresa entre risas.

Prácticamente todos los que aparecen en el largometraje son parte de comunidades cercanas al Triunfo, donde ya bromean con ella diciéndole que es rica.

“La gente puede creer que tengo dinero (por salir en cine), pero vivimos al día. Le digo a Pablo que muchos premios, pero no nos los comemos (risas). Tenemos que seguir trabajando fuerte para ganarse la vida”, expresa.