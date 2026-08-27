El cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, solicitó a todas las parroquias instalar buzones de Paz para que quien conozca alguna información, que facilite localizar a una persona desaparecida, la comparta de manera anónima y segura.

“Esta experiencia se ha llevado a cabo desde hace tiempo en algunas parroquias de nuestra Arquidiócesis y en otras diócesis del país, y ha dado frutos concretos al permitir obtener información, que difícilmente habría llegado por otros medios, contribuya a la búsqueda de personas desaparecidas”, refirió a través de un comunicado.

En la página electrónica de la Arquidiócesis detalla que las parroquias ofrecen el espacio y resguardan físicamente el buzón, “pero no abre, consulta ni procesa la información depositada”.

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“Los párrocos, vicarios, trabajadores, voluntarios u otras personas de la comunidad parroquial no deberán abrir el buzón ni retirar o consultar su contenido”, detallan las instrucciones para instalar los buzones de Paz.

El Decano designará a una persona responsable, que será la única autorizada para abrir los buzones y enviará periódicamente el contenido a la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis.

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“La información que pudiera contribuir a la búsqueda de una persona desaparecida será revisada y canalizada por las vías establecidas para este fin. Importante: Ni las parroquias ni la persona responsable del Decanato deberán realizar investigaciones por cuenta propia, verificar la información recibida o ponerse en contacto con las personas mencionadas en ella”, refiere.

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En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemorará el próximo 30 de agosto, señaló que la desaparición forzada es un delito que se ha extendido en el país y afecta a miles de familias.

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“En nuestro país, miles de familias viven el profundo dolor de no saber dónde se encuentra uno o varios de sus seres queridos. Madres, padres, hijos y hermanos han emprendido una búsqueda que, en muchos casos, se prolonga durante años”, expresó.

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