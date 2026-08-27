El Partido Revolucionario Institucional (PRI), la quinta fuerza política en San Lázaro, ha sumado a sus filas un diputado federal emanado de Acción Nacional, Teodoros Kalionchiz de la Fuente, quien hace dos días anunció su salida de la bancada blanquiazul para dar un “paso firme y decisivo en la búsqueda de mejores maneras de participar en la vida pública”.

En una misiva dirigida a Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, el legislador Kalionchiz dio a conocer su separación del principal partido opositor en el país, tras una “estricta reflexión personal que obedece a la necesidad de continuar con el deber irrenunciable hacia Coahuila”.

La noticia fue bien recibida en el priismo, presidido por Alito Moreno Cárdenas, quien abrió las puertas de su movimiento a Teodoros Kalionchiz en la plenaria del PRI, acompañado de sus coordinadores legislativos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República: Rubén Moreira Valdez y Manuel Añorve Baños, respectivamente.

Lee también Sheinbaum da visto bueno a Imelda Castro como coordinadora de Morena en Sinaloa; reconoce su trayectoria

“Un hombre que conoce Coahuila y que ha servido a su tierra desde distintas responsabilidades. Hoy se suma a nuestro partido poniendo por delante a México, con la decisión de seguir trabajando por su gente y en favor de la Patria”, expresó Moreno Cárdenas en sus redes sociales sobre la incorporación del expanista.

Diputado Teodoros Kalionchiz, de Coahuila, abandona el PAN y se suma a la bancada del PRI. Foto: Especial

Según el dirigente priista, el legislador es un “coahuilense comprometido” cercano a los retos que enfrentan las familias. Además, aseveró que desde el Congreso de la Unión se necesita firmeza, capacidad y resultados.

[Publicidad]

“En el PRI seguimos sumando mujeres y hombres con carácter y convicciones para defender a México. Vamos a cuidar nuestras instituciones, enfrentar los abusos del poder y dar la batalla por las causas de los mexicanos. Cuentas con todo nuestro respaldo para trabajar por Coahuila y por la defensa de nuestro país. ¡Bienvenido al PRI!”, añadió.

Lee también Partido "Somos" muestra nueva imagen tras fallo del Tribunal Electoral; presenta identidad ante el INE

Este movimiento deja al PAN con solo 69 curules en la Cámara de Diputados, mientras que el PRI aumenta su cifra a 38 legisladores federales. Ambos partidos opositores se ven eclipsados por el oficialismo, debido a que actualmente Morena, el partido gobernante, acumula 235 curules.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

em/apr