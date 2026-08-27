El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que al primer político que tiene que ser encarcelado es el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien señaló como el responsable de establecer un pacto con el crimen organizado durante su sexenio.

En conferencia de prensa en el marco de la inauguración de la reunión plenaria de los grupos parlamentarios del PRI en las cámaras del Congreso de la Unión, el dirigente tricolor afirmó que sería “grotesco” que el régimen de Morena persiga y encarcele a opositores como él y se haga de la vista gorda con los políticos morenistas señalados por Estados Unidos por sus nexos con la delincuencia organizada.

“Al primero que deberían de llevar ante la justicia es al cínico, corrupto y narcopresidente de Andrés Manuel López Obrador y la pandilla de narco juniors, empezando por el ‘Andy’. Esos son los que deberían de estar. Esos son los que deberían de enfrentar la justicia, esos son los que saquearon el país”.

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“Imagínate el pueblo de México, 'Vamos a tratar de encarcelar a los opositores, vamos por Juan, por Pedro, vamos por el senador Alejandro Moreno'. ¿Y todos esos ahí? ¿Todos estos (morenistas)? No, si aquí no es el Rocha, aquí no es el de Tamaulipas, aquí no es el de Tabasco; no, aquí es López Obrador, ése es el que tiene que responder porque él fue el que inició los pactos con el crimen organizado y ahí están los dichos y ahí están los hechos”, recalcó

Alejandro Moreno dijo que aunque el gobierno asegura que no hay pruebas contra ninguno de los políticos de Morena acusados por Estados Unidos, todo está documentado.

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“Tú sabes que a nivel internacional toda esa información que sale en los medios de comunicación, los audios, las grabaciones, los negocios, el robo, el huachicol fiscal, los asesinatos en torno al huachicol fiscal, más de 15 personas asesinadas, silenciando a los que pueden hablar, imputados, eso es lo primero que deben de hacer”.

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Aseguró que no le preocupa que lo amenacen con iniciarle un juicio de procedencia para retirarle el fuero, porque no tiene nada que esconder.

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“Entonces hay que estar echados para adelante, y sería verdaderamente grotesco (que le quiten el fuero), pero al final del camino hay que enfrentarlo. No pasa nada, como bien dices tú, ¡tendrán que iniciarlo! ¡Tendrán que iniciarlo y así será!”, dijo envalentonado.

A la pregunta de si no teme verse próximamente en la cárcel, el presidente del PRI respondió: “yo me veo defendiendo a México”.

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Se dijo víctima de un gobierno que “se la pasa atacándome, difamando, calumniando. Si el PRI no tiene viabilidad, si el PRI se está acabando ¿por qué me atacan a mí todo el día? Cuando los perros ladran, señal que cabalgamos y que vamos bien”.

“No tenemos nada qué esconder, no hay nada qué ocultar y aquí vamos a estar enfrentando. Lo que no podemos hacer es normalizar que este gobierno cínico y corrupto persiga a los opositores, pretenda amedrentar y echar para atrás a la oposición y nadie diga nada y nadie levante la voz, porque luego van a ir por todos, como lo están haciendo”, concluyó.

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