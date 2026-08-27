Minutos antes de las 11:00 horas, padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa llegaron a Palacio Nacional para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a un mes de que se cumplan 12 años de la desaparición.

Al recinto histórico también llegó el fiscal del Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, mientras que los familiares entraron por grupos.

Isidoro Vicario, abogado de los familiares de los normalistas, indicó que al finalizar el encuentro darían declaraciones, de acuerdo a lo platicado con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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🔴A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, sus familiares comienzan a llegar a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.



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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó en su mañanera que, antes del próximo 26 de septiembre cuando se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) podría presentar un informe público sobre las nuevas líneas de investigación del caso, sin afectar las indagatorias en curso.

Sheinbaum explicó que este jueves se reuniría con los padres y madres de los normalistas para informarles sobre los avances de las investigaciones, las nuevas líneas abiertas y las recientes detenciones.

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Entre los temas que serían expuestos a los familiares está la investigación que derivó en la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, cuyo caso será explicado directamente por el fiscal encargado de las indagatorias.

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Familiares de los 43 de Ayotzinapa llegan a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum a un mes de cumplirse 12 años de su desaparición (27/08/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

La Presidenta señaló que ayer pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, trabajar para que pueda ofrecerse información pública sobre las nuevas líneas de investigación antes del aniversario de la desaparición de los estudiantes.

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“Espero que la fiscal esté de acuerdo”, indicó, al señalar que la información tendría que darse a conocer sin poner en riesgo las investigaciones, debido a que existen personas recientemente detenidas.

Llegan a Palacio Nacional familiares de los 43 desaparecidos (27/08/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Sheinbaum destaca análisis de registros telefónicos

Presidenta Claudia Sheinbaum durante “La Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional este 27 de agosto del 2026. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Claudia Sheinbaum destacó que una de las nuevas vertientes de investigación está relacionada con el análisis de registros de llamadas telefónicas de la noche y madrugada en que desaparecieron los estudiantes, información que, afirmó, no fue revisada a fondo durante las primeras indagatorias.

“Hay sábanas de llamadas telefónicas de esa noche y esa madrugada que nunca se analizaron a fondo”, señaló.

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De acuerdo con la Presidenta, el nuevo análisis de esas comunicaciones permitió abrir líneas hacia personas que anteriormente no habían sido involucradas en el caso y que actualmente se encuentran detenidas.

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Familiares de los 43 de Ayotzinapa llegan a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum a un mes de cumplirse 12 años de su desaparición (27/08/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Sheinbaum sostuvo que estos avances son relevantes porque, desde su perspectiva, se trata de un trabajo de investigación que no se había realizado previamente con esa profundidad.

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“Es muy relevante el avance que se tiene y nuestro compromiso con madres y padres y el pueblo de México de alcanzar la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes”, afirmó.

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