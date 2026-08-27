La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que, antes del próximo 26 de septiembre, cuando se cumplirán 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) podría presentar un informe público sobre las nuevas líneas de investigación del caso, siempre que ello no afecte las indagatorias en curso.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que este jueves se reunirá con los padres y madres de los normalistas para informarles sobre los avances de las investigaciones, las nuevas líneas abiertas y las recientes detenciones.

Entre los temas que serán expuestos a los familiares está la investigación que derivó en la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, cuyo caso será explicado directamente por el fiscal encargado de las indagatorias.

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La Presidenta señaló que ayer pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, trabajar para que pueda ofrecerse información pública sobre las nuevas líneas de investigación antes del aniversario de la desaparición de los estudiantes.

“Espero que la fiscal esté de acuerdo”, indicó, al señalar que la información tendría que darse a conocer sin poner en riesgo las investigaciones, debido a que existen personas recientemente detenidas.

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Sheinbaum destacó que una de las nuevas vertientes de investigación está relacionada con el análisis de registros de llamadas telefónicas de la noche y madrugada en que desaparecieron los estudiantes, información que, afirmó, no fue revisada a fondo durante las primeras indagatorias.

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“Hay sábanas de llamadas telefónicas de esa noche y esa madrugada que nunca se analizaron a fondo”, señaló.

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De acuerdo con la Presidenta, el nuevo análisis de esas comunicaciones permitió abrir líneas hacia personas que anteriormente no habían sido involucradas en el caso y que actualmente se encuentran detenidas.

Sheinbaum sostuvo que estos avances son relevantes porque, desde su perspectiva, se trata de un trabajo de investigación que no se había realizado previamente con esa profundidad.

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“Es muy relevante el avance que se tiene y nuestro compromiso con madres y padres y el pueblo de México de alcanzar la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes”, afirmó.

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