Al celebrar el encuentro del miércoles del canciller Roberto Velasco con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el embajador estadounidense Ronald Johnson indicó que el encuentro refleja el compromiso de ambos países contra los cárteles.

A través de sus redes sociales, el embajador de Estados Unidos en México destacó la estrecha coordinación y “acción decisiva” también para detener la migración ilegal y contra organizaciones narco-terroristas.

“Nuestros países están convirtiendo prioridades compartidas en acción. La reunión de Marco Rubio con el secretario Velasco reflejan nuestro compromiso de trabajar juntos para detener la inmigración ilegal, combatir el tráfico de fentanilo y reducir los cárteles y organizaciones narco-terroristas”, escribió.

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El canciller Roberto Velasco se reunió con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (26/08/2026). Foto: Especial

“A través de una estrecha coordinación y acción decisiva, continuaremos entregando resultados que hagan que ambas naciones sean más seguras y prósperas bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum”, añadió.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Velasco y Rubio destacaron "los importantes avances en materia de seguridad, que son los más importantes de toda la región, particularmente en el combate al tráfico de drogas y de armas y a la delincuencia organizada transnacional".

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Añadió que el secretario Velasco reiteró la importancia de continuar el trabajo con base en los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

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También abordaron los avances alcanzados en materia de migración irregular y dieron continuidad al diálogo sobre la protección y el respeto a los derechos humanos de las personas mexicanas en Estados Unidos durante los procesos migratorios.

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El secretario Velasco estuvo acompañado por el embajador Roberto Lazzeri; la subsecretaria para América del Norte, Cristina Planter Riebeling; y el jefe de Unidad de Proyección para la Diplomacia, Política Exterior y Organización Interinstitucional, Efraín Guadarrama Pérez.

También el jefe de Oficina del embajador Roberto Lazzeri, Carlos Botello; el director general de Asuntos Especiales y Modernización Fronteriza, Oliver Arroyo Ramón; y el jefe de Frontera y Asuntos Especiales, Rafael Saucedo Fuentes.

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