Samsung amplía su familia de smartphones premium con el nuevo Galaxy S26 FE, un modelo que busca ser la puerta de entrada a la serie S26 y el primero de esta línea en incorporar One UI 9, la nueva versión de la interfaz de la compañía.

El equipo combina fotografía, video e inteligencia artificial (IA) para simplificar tareas que van desde tomar una foto hasta editarla o encontrar información en pantalla. A esto suma una batería de 4,900 mAh, una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con hasta 120 Hz y soporte de actualizaciones durante varios años.

“Galaxy S26 FE está diseñado específicamente para ofrecer las fortalezas distintivas de la serie Galaxy S, asegurando que cada función marque una diferencia significativa en la vida cotidiana de los usuarios”, afirmó Jay Kim, vicepresidente ejecutivo y director de Customer Experience Office y Mobile Experience Business de Samsung Electronics.

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Una cámara pensada para compartir

El Galaxy S26 FE incorpora una cámara trasera triple compuesta por un sensor principal Wide de 50 megapíxeles, un Ultra Wide de 12 MP y un teleobjetivo de 8 MP. Cuenta con zoom óptico de 3x y zoom digital de hasta 30x.

Uno de los cambios está al frente: la cámara selfie de 12 MP ofrece un campo de visión de 85 grados, pensado para incluir a más personas en una fotografía grupal. También integra Nightography para mejorar las capturas en condiciones de poca luz.

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En video incorpora Super Steady con Horizontal Lock, una función diseñada para conseguir tomas más estables y niveladas durante actividades en movimiento, viajes o grabaciones cotidianas.

Otra de las novedades es My FanCam, función que Samsung presenta en sus dispositivos plegables. Su objetivo es reducir el trabajo de edición después de grabar. El usuario selecciona a una persona y el teléfono la mantiene centrada automáticamente mientras cambia la escena.

“Puedes seleccionar a la persona y se encuadre en automático para que puedas hacer un post en tu red social favorita”, explicó Juliano Vingilis, director de producto de Samsung para América Latina.

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La IA también participa en la edición. Photo Assist permite modificar imágenes mediante indicaciones en lenguaje natural, mientras que otras herramientas como Document Scanner y Auto Eraser ayudan a corregir o eliminar elementos de las fotografías. Para video, Audio Eraser puede reducir el ruido de fondo.

El Samsung Galaxy S26 FE llega como puerta de entrada a la serie S26, con cámaras renovadas, Galaxy AI y siete años de actualizaciones. Foto: Samsung

One UI 9 lleva la IA al día a día

El Galaxy S26 FE es el primer integrante de la serie S26 que llega con One UI 9. La actualización introduce experiencias de Galaxy AI que buscan entender mejor el contexto de lo que hace el usuario.

Entre ellas está Now Brief, que ahora permite crear tarjetas personalizadas con información que puede ser relevante durante el día, como clima o bienestar. En lugar de limitarse a mostrar información predeterminada, el usuario puede indicar qué tipo de resumen necesita.

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Now Nudge también amplía su alcance a aplicaciones y notificaciones de terceros para ofrecer sugerencias en el momento en que pueden ser útiles. A esto se suma Circle to Search con Google, que permite buscar varios elementos dentro de una misma imagen.

La experiencia se complementa con Gemini y otras funciones de IA integradas en el ecosistema de Samsung y Google, con la intención de facilitar tareas que normalmente requieren cambiar entre aplicaciones.

Batería para todo el día

En el apartado de autonomía, el Galaxy S26 FE incorpora una batería de 4,900 mAh y carga rápida de 45 W. Vingilis señaló que puede alcanzar hasta 70% de carga en aproximadamente 30 minutos utilizando el adaptador compatible.

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Su pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas ofrece una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, pensada para hacer más fluidos los desplazamientos, videojuegos, videos y otras actividades cotidianas. El brillo alcanza hasta 1,900 nits.

El teléfono también incorpora resistencia al agua y al polvo con certificación IP68. Esto significa que puede soportar la inmersión en hasta 1.5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos.

Para quienes cambien de teléfono, Smart Switch también recibe mejoras. Ahora permite transferir datos de forma inalámbrica desde Android o iOS mediante un código QR, incluyendo contraseñas, claves de acceso, historial de llamadas, configuraciones de accesibilidad y datos de eSIM.

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Otro de sus puntos fuertes está en la vigencia del dispositivo. Samsung promete siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad.

El Galaxy S26 FE estará disponible a partir del 4 de septiembre y llegará en los colores Blueberry, Graphite y Pistachio. Como parte de su lanzamiento, Samsung también ofrecerá seis meses de Google AI Pro, que incluye funciones ampliadas de inteligencia artificial y 5 TB de almacenamiento en la nube, informó Vingilis.

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