Los celulares plegables dejaron de ser una apuesta experimental para convertirse en una categoría cada vez más relevante dentro de la industria móvil. En este segmento, Samsung ha construido una trayectoria que le ha permitido posicionarse como una de las marcas líderes y como un referente en innovación para los dispositivos plegables.

Después de siete años de innovación y con medio millón de usuarios activos de sus Serie Galaxy Z en México, Samsung presenta sus nuevos Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8 y el totalmente nuevo Galaxy Z Fold8. Se trata de una nueva generación que marca un año decisivo para la compañía en materia de innovación, con nuevos formatos, mayor portabilidad y mejoras en las experiencias impulsadas por inteligencia artificial (IA).

Samsung presenta su nueva generación de dispositivos Galaxy, enfocada en innovación, portabilidad y experiencias impulsadas por inteligencia artificial. Foto: Esteban Torreblanca

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Desde el lanzamiento del primer Galaxy Z Fold, Samsung ha apostado por convertir la tecnología plegable en una alternativa real dentro del mercado de smartphones.

Para ello, ha desarrollado distintas generaciones de equipos con mejoras en diseño, resistencia, pantallas, cámaras, rendimiento y software. A lo largo de este proceso, la compañía señala que el usuario se mantiene en el centro de cada desarrollo.

“Para nosotros, ser el líder es más que un resultado, es un compromiso. Estamos comprometidos con escuchar al usuario, con entender lo que está pidiendo. Es por eso que en cada evolución, en cada generación y en cada familia, le entregamos algo nuevo al usuario”, afirmó René Castillo, VP Mobile Experience de Samsung México.

Con esta estrategia, Samsung no solo busca competir dentro de una categoría de dispositivos, sino también explorar nuevas formas de interacción con la tecnología móvil.

Un plegable para cada necesidad

La nueva familia de plegables de Samsung busca alejarse de la idea de que existe un único tipo de usuario. Por ello, la compañía plantea tres propuestas con características y objetivos diferentes: “Queremos que los usuarios realmente le saquen todo el provecho a todas las innovaciones que estamos poniendo en sus manos”, puntualizó el VP Mobile Experience de Samsung México.

En el extremo más avanzado se encuentra el nuevo Galaxy Z Fold8 Ultra, pensado para quienes buscan productividad. Este plegable se caracteriza por ser el Ultra más delgado y ligero de la compañía, con 4.1 milímetros de grosor y 215 gramos de peso. El equipo incorpora una pantalla expandible de 8 pulgadas con hasta 3,000 nits de brillo. Su amplio espacio de visualización permite realizar varias tareas simultáneamente, crear contenido y utilizar herramientas de Galaxy AI.

También incorpora una cámara principal de 200 megapíxeles con Zoom de Calidad Óptica 2X, además de un lente ultra gran angular de 50 MP y otro de 10 MP con tecnología ProVisual Engine. Otro de los apartados que destaca en esta nueva línea de plegables es su rendimiento. Con Snapdragon 8 Elite y una batería de 5,000 mAh, el equipo ofrece hasta 27 horas de reproducción de video.

Samsung Galaxy Fold8 Ultra. Foto: Esteban Torreblanca

Por otro lado, se encuentra el totalmente nuevo Galaxy Z Fold8, un dispositivo que debuta con un formato 4:3 al estar abierto y 10:16 al permanecer cerrado, una característica que Samsung presenta como inédita en la categoría de plegables y que busca facilitar la transición entre productividad, entretenimiento, redes sociales, video y multitarea.

El equipo cuenta con una batería de 4,800 mAh, un procesador Snapdragon 8 Gen 5 para Galaxy y una cámara principal de 50 megapíxeles, acompañada de tecnologías para obtener imágenes y videos más estables. Además, con 201 gramos, se posiciona como el Galaxy Z Fold más ligero hasta ahora.

Finalmente, el nuevo Galaxy Z Flip8 mantiene la propuesta de un smartphone que puede plegarse para ocupar menos espacio, pero incorpora nuevas posibilidades desde su pantalla exterior. Su FlexWindow de 4.1 pulgadas permite acceder a funciones y aplicaciones sin necesidad de abrir el equipo, mientras que la pantalla principal alcanza las 6.9 pulgadas para ofrecer una experiencia completa.

El dispositivo tiene un peso de 180 gramos y 6.1 milímetros de grosor cuando está abierto, además de integrar un procesador Exynos 2600 orientado a ofrecer un rendimiento eficiente durante la jornada.

La nueva línea Galaxy también destaca por integrar accesorios y wearables orientados al bienestar, la conectividad y el desempeño diario. Foto: Esteban Torreblanca

Para Samsung, la posibilidad de elegir entre distintos formatos forma parte de la evolución de esta categoría. “Tenemos pensado uno para cada necesidad”, indicó el directivo, al invitar a los usuarios a conocer las diferentes alternativas y encontrar cuál se adapta mejor a sus actividades.

Vale la pena destacar que, en los tres dispositivos, Galaxy AI forma parte de la experiencia. Samsung busca que la IA no sea únicamente una herramienta adicional, sino que se integre de manera natural a la interacción cotidiana con el dispositivo.

“Fuimos los primeros en poner la inteligencia artificial en manos del usuario y, por supuesto, ahora la hemos desarrollado de una manera mucho más natural y fácil de usar”, explicó el directivo.

Samsung Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2

Asimismo, Samsung lanzó dos nuevos dispositivos en su línea de relojes inteligentes. Se trata del Samsung Galaxy Watch9 y Galaxy Watch Ultra2, una nueva era de salud y bienestar para los usuarios.

El Galaxy Watch Ultra2 es el reloj más potente y avanzado de Samsung hasta el momento. Tiene clasificación IP69K, resistencia de 10 ATM y certificación EN13319 que lo hace resistente al polvo y al agua. En cuanto a rendimiento, incorpora una batería de 800 mAh, un 35% más que el modelo anterior.

Además, con la plataforma Snapdragon® Wear Elite crece la potencia y velocidad de este reloj. Respecto a su diseño, conserva una carcasa de titanio resistente a los golpes y presenta un estilo innovador y más delgado.

Por su parte, el Galaxy Watch9 tiene una carcasa de aluminio ligera y resistente, con una comodidad inigualable para que el usuario pueda usarlo de forma continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Su plataforma Snapdragon® Wear Elite Platform le brinda un gran impulso en velocidad y eficiencia en el monitoreo de salud. Tiene una batería de 390 mAH y una pantalla de 3000 nits con una visibilidad nítida para su fácil lectura.

Con Galaxy Watch9, Samsung apuesta por un reloj ligero y cómodo, diseñado para acompañar al usuario durante todo el día. Foto: Esteban Torreblanca

México, un mercado clave para los plegables

La apuesta por los plegables también tiene un componente importante para Samsung en México. Por el alcance que ha tenido la categoría entre los usuarios, el país se ha convertido en un mercado clave para su desarrollo.

De acuerdo con el representante de Samsung México, el crecimiento de doble dígito registrado año con año demuestra que los consumidores mexicanos han aprendido a identificar los usos que pueden darle a un smartphone plegable y se adaptan cada vez más rápido a este formato.

Con ocho generaciones de dispositivos, Samsung plantea que la innovación en smartphones plegables ya no consiste únicamente en hacer una pantalla que pueda doblarse. La evolución está ahora en cómo ese formato puede responder a necesidades concretas: trabajar, consumir contenido, crear, comunicarse o realizar varias actividades desde un mismo equipo. “Lo que queremos es que el usuario esté satisfecho”, afirmó el directivo de Samsung Electronics México.

La apuesta por los plegables también tiene un componente importante para Samsung en México. Foto: Esteban Torreblanca

Siete años después de aquel primer Galaxy Z Fold, Samsung apuesta nuevamente por los plegables con una propuesta que refleja la evolución de una categoría que pasó de ser una tecnología experimental para consolidarse como una alternativa dentro del mercado premium.

Ahora, con tres formatos y distintas experiencias, la compañía busca que el siguiente paso de esta evolución no dependa solamente de qué tan innovador es el dispositivo, sino de qué tan útil puede resultar para cada usuario.

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