Luego de que México se desistiera de su solicitud de extradición, el gobierno argentino expulsó al excontralmirante Fernando Farías Laguna y lo entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría Marina (Semar) para su retorno a nuestro país, donde enfrentará a la justicia por presuntamente liderar una red de huachicol fiscal en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Un avión de la Armada de México trae de regreso al sobrino político del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, tras cuatro meses preso en Buenos Aires, y una vez que aterrice se le cumplimentará orden de aprehensión por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos y será ingresado al penal de El Altiplano, donde se encuentra su hermano Manuel Roberto.

Julián Ercolini, juez en lo Criminal de Argentina, determinó ayer que no había pruebas suficientes para procesar a Farías Laguna por haber ingresado a ese país con un pasaporte falso, porque un peritaje de la policía local determinó que estaba hecho bajo un soporte real, además de que Guatemala no contestó sobre un requerimiento.

Un avión de la Armada de México trae de regreso al sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda. Foto: Especial

Las autoridades mexicanas determinaron no continuar el proceso de extradición que llevaría meses en resolverse, lo que aceleró la expulsión del marino en una operación calificada por la defensa del mismo como un “acuerdo por debajo del agua” entre México y Argentina.

Hasta el cierre de esta edición, Farías Laguna continúa en trayecto hacia al Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, bajo custodia de la Policía Federal Ministerial y de la Armada, en la aeronave Gulfstream G450.

Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, afirmó que Farías Laguna fue expulsado por las autoridades argentinas, derivado de la “contundencia de las pruebas aportadas” que lo vinculan con un grupo criminal que buscó enriquecerse al margen de la ley mediante el contrabando, dispersión y distribución ilegal de combustible por vía marítima.

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Fernando Farías huyó a Argentina donde permaneció cuatro meses preso en Buenos Aires; una vez que aterrice se le cumplimentará orden de aprehensión y será ingresado al penal de El Altiplano. Foto: Especial

En un mensaje en redes sociales, afirmó que suman 15 detenidos de la presunta red de huachicol fiscal, de los cuales 12 son marinos y agentes aduanales, entre los que destacan Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, identificados como cabecillas de la red criminal Los Primos.

Agregó que derivado de nuevas investigaciones sobre el modus operandi, se pedirán nuevas órdenes de arresto contra accionistas, apoderados, socios y enlaces en seis estados del país relacionados con la distribución ilegal de combustible.

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