Lon 195 años de relaciones diplomáticas, México y Chile tienen la voluntad política de fortalecer sus lazos económicos y comerciales en beneficio de ambos pueblos, destacó Paula Estévez Weinstein, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales del gobierno de Chile, quien realiza una visita de trabajo en nuestro país para participar en la reunión de la Alianza del Pacífico.

En entrevista con EL UNIVERSAL, luego de reunirse con un grupo de más de 90 destacados empresarios, la funcionaria chilena aseguró que los gobiernos y el sector empresarial de ambas naciones están decididos a “reimpulsar” los intercambios comerciales y las inversiones mutuas.

Resaltó que a 27 años de la firma del Tratado de Libre Comercio México-Chile, existen áreas de oportunidad muy importantes que deben ser aprovechadas para profundizar las relaciones.

Detalló que las inversiones mexicanas en Chile ascienden a mil 300 millones de dólares, por debajo de los 29 mil millones de dólares de Estados Unidos y los 40 mil millones de Canadá. En este sentido, Estévez Weinstein explicó a los principales empresarios de nuestro país las bondades de la recién creada Ley de Reconstrucción, que tiene muchos incentivos para los inversionistas.

“Primero, estamos ofreciendo invariabilidad tributaria. Para el inversionista uno de los primeros aspectos que mira [para decidir] dónde invertir es que el país le entregue certidumbre regulatoria. Las empresas son inversiones a veces de hasta 20 años. Por lo tanto, la estabilidad regulatoria es un aspecto muy importante que los países tienen que ofrecer.

“También en la Ley de Reconstrucción estamos bajando los impuestos a las empresas, de un 27% a un 23%, como lo recomiendan, como tienen los países de la OCDE”, subrayó.

[Publicidad]

Recalcó que Chile ofrece reglas del juego claras.

“Somos de los países más estables política y económicamente de la región. Es un país que cumple sus acuerdos, un país que está abierto al mundo, un país que está ofreciendo ahora incentivos tributarios muy importantes, que vamos a ofrecer estabilidad tributaria también. Por lo tanto, vemos un especial momento que está viviendo la relación entre Chile y México para darle un reimpulso”.

La funcionaria enfatizó que también hay mucho interés de empresarios chilenos de invertir en México. “Nuestro primer mercado de inversión es Brasil, y queremos que México sea nuestro segundo mercado de inversión”.

[Publicidad]

Destacó la decisión a nivel de los gobiernos de Chile y México de priorizar esta relación.

Tenemos cifras de inversión importantes, dijo, pero todavía hay un espacio enorme para seguir creciendo entre ambos países que son hermanos, que tienen una relación diplomática de hace más de 190 años.

“Entonces, primero es la decisión política de reimpulsar esta relación. Aprovecharlo ahora, bilateral, y a través de la Alianza del Pacífico. Cuando hay acuerdo de voluntad política, viene de la mano la voluntad empresarial, la apertura de mercado”.

[Publicidad]

Añadió que, al margen de cualquier coyuntura, los gobiernos de México y Chile actúan con pragmatismo y subrayó que el gobierno del presidente chileno José Antonio Kast ha dado muestras de que políticamente desea estar más cerca de México.

Por otra parte, Paula Estévez Weinstein apuntó que ante la política arancelaria de la Unión Americana, México y Chile coinciden en la necesidad de diversificar sus exportaciones.

“La palabra clave es diversificación”, expresó, y recordó que en el caso de México, Estados Unidos es su primer socio comercial, con 83% del comercio, mientras que el primer socio comercial de Chile es China, con un 36%.

[Publicidad]

En este sentido, informó que Chile negocia un acuerdo comercial con la India.

“Hace una semana cerramos un acuerdo con Filipinas. Estamos también iniciando las negociaciones de un acuerdo comercial con Marruecos. También vamos a iniciar las negociaciones comerciales con Bangladesh. Y si sumamos India, Bangladesh, Filipinas, ahí tenemos un mercado de 2 mil millones de personas. Con un consumo ávido, por lo tanto es nuestro fondo, diversificar”.

Sobre la reunión en la que participará este viernes con sus homólogos de México, Colombia y Perú, en el marco de la Alianza del Pacífico, resaltó que hay una señal política muy clara de que los cuatro países que la integran están decididos a ampliarla, por lo que se espera que próximamente Costa Rica se sume a este mecanismo regional.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.