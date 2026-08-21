Cancún.— En la época del Big Four (integrado por Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray), hubo un hombre que logró detener la hegemonía, al menos en tres torneos del Grand Slam: Stanislas Wawrinka.

Stan The Man conquistó el Australian Open (2014), Roland Garros (2015) y US Open (2016), cuando las finales y los trofeos sólo se repartían entre los “cuatro grandes”.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, el suizo reconoció sentirse “afortunado y privilegiado” por haber sido parte de la misma era y —sobre todo— por haberles competido y derrotado en tres ocasiones.

Venció a los mejores en la época del Big Four. Foto: CANCUN COUNTRY OPEN

“El Big Four dominó por más de 15 años. Siempre fue realmente especial ver lo que lograban, que ganaban cada torneo... Hicieron de todo. Estoy agradecido por haber sido capaz de enfrentar a los cuatro en semifinales y finales varias veces... Los vencí dos veces, siempre fue un gran reto”, declaró.

Respecto a ganar tres Majors, el medallista de oro olímpico en Beijing 2008 compartió lo que significó para su carrera: “Es realmente especial y un sentimiento asombroso; como jugador de tenis, es el sueño definitivo”.

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