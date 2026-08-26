En la actualidad, nuestro celular es una herramienta indispensable para el trabajo, la escuela y la comunicación personal. Sin embargo, también es uno de los principales blancos de ataque de ciberdelincuentes para cometer fraudes financieros.

Recientemente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y el Servicio de Protección Bancaria (Seproban) han anunciado un acuerdo para identificar e investigar las tendencias y patrones de esos grupos delictivos.

Y conforme los datos compartidos por las dependencias, ha sido posible identificar las modalidades más comunes y a quiénes están afectando. En Techbit te platicamos más sobre el tema.

¿Cuáles son las modalidades de fraudes financieros más comunes por Internet?

Entre enero y mayo de 2026, las reclamaciones por posibles fraudes financieros ante la Condusef tuvieron un aumento del 18%, respecto al año anterior. Mientras que en las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), el incremento fue de 49%.

Para evitar cualquier fraude financiero es importante adoptar hábitos de seguridad digital. Foto: Unsplash

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Según explican las dependencias, el perfil de los usuarios que reportan esos fraudes también ha cambiado. En años anteriores, los adultos mayores concentraban los casos.

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No obstante, la mayoría de reclamos actuales provienen de personas de entre 50 a 59 años con un porcentaje del 25%. Le siguen usuarios de 40 a 49 años con un 22%, y luego jóvenes de 18 a 29 años con un 20%.

El aumento de reportes entre la población en edad productiva y jóvenes se relaciona con la transformación de las modalidades utilizadas por los ciberdelincuentes, entre las que predominan:

Mensajes de texto

Enlaces falsos

Redes sociales

Sitios apócrifos

Mecanismos de suplantación de identidad

Según Condusef, la digitalización de los servicios financieros también ha ocasionado que los fraudes se cometan a través de múltiples canales.

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Las herramientas digitales han permitido que los delincuentes puedan realizar estafas con mayor facilidad. Foto: Unsplash

¿Cómo evitar fraudes financieros por Internet?

Para evitar cualquier fraude o estafa en Internet, como usuario debes adoptar ciertas medidas de seguridad digital, por ejemplo:

No compartir datos personales en redes sociales.

Evitar mandar fotos de una cuenta o tarjeta bancaria.

No proporcionar datos financieros a otras personas.

Desconfiar de correos electrónicos y mensajes SMS de números desconocidos.

Revisar constantemente los estados de cuenta y últimos movimientos de tu banca móvil.

No responder llamadas de números desconocidos.

Y recuerda que si eres víctima de un fraude financiero por Internet, ya sea en páginas o aplicaciones de banca móvil, puedes levantar tu reporte ante Condusef por medio del sitio https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php.

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