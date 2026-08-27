[Publicidad]
Berlín. Dos personas murieron este jueves en un incidente violento registrado en una escuela secundaria de Gosen-Neu Zittau, en el este de Alemania, y el presunto autor de los hechos fue detenido, según informaron los medios y la Policía.
Las víctimas son una joven de 18 años, alumna del centro educativo, y un hombre de 30, que murió supuestamente al tratar de impedir el ataque, perpetrado, presuntamente, por la expareja de la estudiante, de 19, precisó el Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ).
Un portavoz de la Policía declaró al diario que los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad acudieron al lugar hacia las 13:45 horas (11.45 GMT).
Lee también Estudiante dispara a compañero en escuela de Filipinas mientras lo transmite en Facebook; se quita la vida tras ataque
La Policía se limitó a informar en su cuenta de X de la detención provisional de un hombre que, según los datos disponibles actualmente, agregó, está relacionado con los hechos.
Según datos difundidos en redes sociales, la agresión se registró en un campus de las escuelas privadas Docemus inaugurado en Neu Zittau en 2008 y en el que los alumnos pueden cursar programas de secundaria, bachillerato y formación profesional.
[Publicidad]
ss
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Festival “Vivan los grandes corazones de plata” celebrará a adultos mayores; será este sábado en Iztacalco
Nación
Partido "Somos" muestra nueva imagen tras fallo del Tribunal Electoral; presenta identidad ante el INE
Tendencias
Muere Alfredo 'Chaparro', de "El Rey de las Bromas", a los 60 años; ¿quién era el influencer?
Mundo
Juez ordena al presidente de Colombia disculparse por ceremonia en su investidura; "vulneró la neutralidad religiosa del Estado", dice
Noticias
Yayoi Kusama, reina de los lunares, murió en un hospital psiquiátrico a los 97 años
Showbiz
Adiós a Optimus Prime: muere Peter Cullen, su voz original, a los 85 años
Deportes
Atlético Madrid le cierra la puerta al Barcelona por Julián Álvarez: “No existe ninguna negociación”
Showbiz
¿Brujería contra Yolanda Andrade? Niurka lanza polémica teoría sobre su enfermedad