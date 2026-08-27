México se consagró con dos campeonatos mundiales. Este jueves, la delegación mexicana conquistó dos preseas de oro y una de bronce en el Campeonato Mundial de Remo 2026 que se celebró en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos.

Para Kenia Lechuga, la tercera fue la vencida. La remera mexicana consiguió una histórica medalla de oro en la prueba de scull individual ligero (LW1x). Hazaña que llegó después de colgarse la plata en Belgrado 2023 y el bronce en Shanghái 2025.

Kenia, tres veces olímpica, remó para registrar un tiempo de 7:29.16 en el cronómetro. El podio lo completaron la rusa Mariia Zhovner (7:32.73) y la neerlandesa Femke Van De Vliet (7:35.56).

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