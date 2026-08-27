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Pachuca.- En un operativo de fuerzas federales fueron aseguradas en Huichapan, Hidalgo, seis personas y ocho armas de fuego, con lo cual suman, en la presente administración, un total de 51 mil 728 presuntos delincuentes detenidos a nivel nacional, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La intervención ocurrió el martes. De acuerdo con la dependencia, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, detectaron a un grupo de sujetos armados.
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Durante la intervención fueron detenidos seis sujetos, a quienes se les decomisaron seis armas largas y dos cortas, además de cargadores y cartuchos de diversos calibres, dos vehículos y equipo táctico.
Los detenidos, los vehículos y las armas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la Defensa Nacional, durante la presente administración se han detenido en el país a 51 mil 728 personas y se han asegurado 25 mil 840 armas de fuego, cuatro millones 617 mil 642 cartuchos y 116 mil 232 cargadores, como parte de las acciones para debilitar las estructuras criminales.
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