Los equipos de rescate continúan este jueves con las labores de búsqueda, rescate y evacuación en la frontera entre Nepal y la región autónoma del Tíbet, en China, luego de las inundaciones y deslizamientos de tierra que arrasaron varias localidades de esta zona montañosa del Himalaya.

El balance provisional conjunto asciende a casi 400 personas muertas y alrededor de mil 400 desaparecidas a ambos lados de la frontera, mientras las autoridades mantienen las operaciones ante el riesgo de que el río Bhote Koshi vuelva a crecer.

En medio de las tareas de emergencia se conocieron videos difundidos por la Fuerza Policial de Nepal y por el Ejército en X que muestran parte de las labores de rescate. En las imágenes se observa a equipos de emergencia trabajando entre el lodo y los escombros para localizar y sacar a personas que quedaron sepultadas después del paso de la corriente.

Varias de las imágenes muestran a los uniformados arrastrando ciudadanos llenos de lodo y sacándolos de las zonas con ayuda de helicópteros.

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Otro registro de vigilancia, tomado desde el lado chino, muestra la fuerza con la que avanzó el torrente durante la mañana del miércoles.

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En la grabación se observa cómo una corriente de lodo y escombros alcanza un edificio de varios pisos, mientras decenas de personas corren para ponerse a salvo.

Autoridades de Nepal reportan casi 400 cadáveres recuperados

La emergencia dejó una extensa zona afectada en el norte de Nepal. En ese país, la Policía reportó la recuperación de 389 cadáveres, muchos de ellos arrastrados decenas de kilómetros río abajo. La Autoridad Nacional de Desastres de Nepal (NDRRMA) informó, además, que 910 personas permanecen "sin contacto" o desaparecidas.

Entre quienes no han podido ser localizados hay 517 ciudadanos extranjeros, 127 nepalíes residentes en el exterior que se encontraban de visita en el país, 85 integrantes de cuerpos de seguridad y aduanas y decenas de residentes locales.

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La Junta de Turismo de Nepal elevó a 667 la cifra total de viajeros no localizados, entre ellos 540 turistas extranjeros procedentes de más de 30 países.

El gobierno de la India confirmó que 285 ciudadanos indios permanecen sin contacto, aunque 54 fueron evacuados con vida, entre ellos 33 trabajadores vinculados al proyecto hidroeléctrico Trishuli-I.

Los rescatistas utilizan una excavadora para trasladar a una víctima de las inundaciones repentinas a un lugar seguro a lo largo del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, Nepal. Foto: AP

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También figuran cuatro ciudadanos españoles entre los desaparecidos, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, aunque las autoridades nepalíes manejan una cifra de tres.

En la vertiente tibetana, las autoridades chinas reportaron tres fallecidos y 558 personas desaparecidas en el condado tibetano de Gyirong. Con estos registros, el saldo provisional entre los dos países llega a 392 muertos y alrededor de mil 400 desaparecidos, sin que exista constancia de una coordinación entre Nepal y China para cotejar las cifras de personas no localizadas.

La magnitud de la emergencia también se refleja en la respuesta desplegada por Nepal. Según la NDRRMA, 13 mil 295 agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía participan en las operaciones.

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Durante este jueves se realizaron 69 operaciones aéreas en helicóptero, mediante las cuales fueron evacuadas 796 personas, incluidos 50 extranjeros. Otras 756 personas fueron rescatadas por vía terrestre.

Las imágenes de los organismos de emergencia muestran el trabajo realizado en sectores donde el barro y los materiales arrastrados por la corriente dificultan el acceso.

Los equipos buscan entre los restos de viviendas, carreteras y otras estructuras afectadas.

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La riada golpeó principalmente el valle del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, y el valle del Bhote Koshi, al este de Katmandú. También resultaron afectadas localidades como Syabrubesi, punto de partida de la ruta de senderismo de Langtang y lugar utilizado por viajeros que se dirigen hacia zonas de peregrinación en el Himalaya.

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En medio de la búsqueda, Subash Khatani relató a la AFP que intenta localizar a su hermano, desaparecido en el distrito de Rasuwa. "Está entre los desaparecidos de (el distrito de) Rasuwa, por eso salimos a buscarlo", declaró.

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La emergencia se originó tras el colapso de una gran masa de hielo en un glaciar situado en territorio nepalí, entre 5 mil 200 y 5 mil 500 metros de altitud, según explicaron el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Ministerio chino de Recursos Naturales.

El desprendimiento provocó una señal sísmica de magnitud 5.2 debido al impacto de la masa de hielo.

El material cayó más de mil metros de desnivel sobre la cuenca del Lhende Khola, afluente del Bhote Koshi, y arrastró rocas y otros elementos hasta formar una avalancha de lodo.

Inundaciones en Nepal dejan decenas de muertos. Foto: AP / Niranjan Shrestha

De acuerdo con los datos disponibles, en aproximadamente siete minutos el flujo recorrió unos 20 kilómetros, alcanzó el paso fronterizo de Gyirong y posteriormente ingresó en Nepal.

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El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) registró un aumento del caudal de hasta nueve metros en solo 30 minutos en estaciones del río Trishuli. La situación mantiene la alerta debido a la posibilidad de una nueva crecida del Bhote Koshi.

China y la NDRRMA advirtieron sobre la formación de un lago ocasionada por la obstrucción del río Lhende, a unos 18 kilómetros del paso fronterizo de Rasuwagadhi. El Ministerio de Recursos Hídricos chino indicó que alrededor dedos millones de metros cúbicos de agua permanecen retenidos detrás de una barrera que alcanza los 50 metros de altura.

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Ante ese escenario, las autoridades chinas comenzaron evacuaciones de emergencia en localidades tibetanas ubicadas en el trayecto del cauce, mientras la NDRRMA pidió a los habitantes de las zonas ribereñas "que adopten las precauciones necesarias".Las autoridades prevén que una eventual fractura de la barrera podría alcanzar su máximo el 1 de septiembre.

La situación también ha obligado a centenares de personas a desplazarse por carretera con sus pertenencias en busca de zonas menos afectadas. En la provincia nepalí de Sindhuli fue instalado un campamento improvisado donde familiares esperan la llegada de helicópteros que transportan a personas evacuadas desde el valle afectado.

David Fisher, director en Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), describió la magnitud de los daños al señalar que "pueblos enteros y zonas comerciales fueron arrasados".

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