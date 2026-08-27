Culiacán, Sin. - Elementos navales desplegados en diversos operativos en el municipio de El Rosario localizaron en un camino de terracería que conduce a la sindicatura de Agua Verde, el cuerpo de una joven mujer, la cual presentaba impactos de bala. Con este hallazgo suman 21 féminas las asesinadas en el transcurso de este mes.

La víctima que vestía un pantalón de mezclilla azul, blusa gris y zapatos negros, fue encontrada en un camino que lleva a la zona pesquera de ese municipio sureño, los elementos de la marina que resguardaron el sitio encontraron cerca de ella un arma.

El personal naval que resguardó la zona del hallazgo, forma parte de las unidades que han sido desplegadas en la zona pesquera del Rosario, donde también se encontró un campamento improvisado de grupos delictivos.

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Los datos que se han dado a conocer por el Gabinete Federal de Seguridad sobre el descubrimiento de un nuevo campamento, es que en ese lugar se aseguraron 29 armas automáticas, mil 670 cartuchos útiles y 64 cargadores abastecidos.

Este nuevo asesinato de una mujer, se suma a los últimos tres casos que se presentaron en los municipios sureños de Escuinapa y Mazatlán, en donde las autoridades judiciales confirmaron sus muertes

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Uno de los casos ocurrió en el municipio de Escuinapa, en donde en un terreno baldío de la calle Aldama de la colonia Insurgentes del municipio de Escuinapa, fue haññlada una mujer tirada en un predio, por lo que al acudir se percataron que tenía las manos atadas, golpes visibles y heridas de bala.

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Elementos de la Guardia Nacional tendieron un cerco de seguridad en torno al sitio del hallazgo de la mujer de apariencia joven, la cual vestía una falda de mezclilla y blusa de color gris, entre sus pertenencias no se le encontró identificación.

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Un reporte a las líneas de emergencia alertó a los diversos cuerpos de seguridad y de auxilio, sobre dos personas del sexo femenino atacadas a balazos en el fraccionamiento Pradera Dorada Dos, de la ciudad de Mazatlán.

Al presentarse al lugar, se les notificó que dentro de una vivienda de la calle Jabalíes, se encontraban las víctimas, al ser revisadas, se determinó que estas no presentaban signos vitales y mostraban huellas de golpes e impactos de bala en sus cuerpos.

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