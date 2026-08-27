Durante una entrevista emitida en el canal de YouTube del locutor y actor de doblaje Idzi Dutkiewicz, Georgina "Gina" Sánchez, reconocida por prestar su voz al personaje de Nami en el anime One Piece y de Asuka en Evangelion, denunció públicamente haber sido víctima de intimidación, acoso y violencia digital por parte de un compañero de la misma producción.

Sánchez detalló el proceso legal emprendido a raíz del hostigamiento en redes sociales, así como las deficiencias institucionales que persisten en la protección de los trabajadores del sector audiovisual.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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El origen del conflicto: señalamientos en eventos y violencia digital

De acuerdo con lo relatado por la actriz en el videopodcast, las agresiones comenzaron tras haber advertido a una persona de su círculo cercano sobre presuntas conductas impropias cometidas por el señalado hacia mujeres en el ámbito de las convenciones. A partir de ese momento, el agresor inició una campaña de hostigamiento a través de mensajes directos y publicaciones en redes sociales que derivaron en violencia mediática masiva.

Sánchez expuso que la situación escaló a inicios de 2024, cuando el sujeto realizó un video público mencionándola directamente, acusándola de presuntos actos de difamación e incitando a su comunidad de seguidores a realizar actos de acoso digital contra ella:

Hostigamiento sistemático: Envío continuo de mensajes intimidatorios y descalificaciones directas por plataformas privadas de mensajería.

Envío continuo de mensajes intimidatorios y descalificaciones directas por plataformas privadas de mensajería. Campaña de difamación pública: Uso de redes sociales para promover señalamientos en su contra, lo que provocó agresiones digitales y ciberbullying por parte de fanáticos.

Uso de redes sociales para promover señalamientos en su contra, lo que provocó agresiones digitales y ciberbullying por parte de fanáticos. Aislamiento profesional: Intento de obstaculizar su contratación en estudios de grabación y eventos del medio de la cultura pop.

Intento de obstaculizar su contratación en estudios de grabación y eventos del medio de la cultura pop. Afectación a la salud mental: Cuadros de estrés severo e inseguridad derivados de la exposición mediática constante durante la etapa posterior a su maternidad.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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Medidas de protección legal, vacíos en convenciones y respuesta gremial

Ante el incremento del acoso, la intérprete acudió a las autoridades competentes para iniciar un proceso penal por amenazas y violencia mediática, logrando la emisión de órdenes de restricción que tipifican al involucrado como agresor. Sin embargo, Sánchez criticó la ineficacia práctica de dichos mecanismos legales al momento de asistir a eventos públicos o convenciones de cómics, donde los organizadores han llegado a cancelar su participación para evitar conflictos en lugar de hacer cumplir las medidas cautelares.

En el plano laboral, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) emitió recomendaciones dirigidas a los estudios de doblaje para ajustar los horarios de grabación en la serie One Piece, evitando cualquier cruce físico entre ambos actores.

Según el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las empresas del sector audiovisual tienen la obligación de garantizar entornos laborales libres de violencia y aplicar medidas cautelares inmediatas ante denuncias formalizadas.

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