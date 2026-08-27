Cuernavaca, Mor.- La diputada federal por Morena, Magda Salgado, presentó ante la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que el Legislativo solicite a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Fiscalía General del Estado de Morelos, revisar los protocolos de verificación y autorización de transporte de gas LP, y determinar pronto las sanciones administrativas y penales contra la empresa Tomza Gas Titanium tras el siniestro por la explosión de una nube de gas LP que dejó una mujer muerta y más de 20 lesionados.

En su propuesta, la legisladora federal también pide garantizar que los acuerdos reparatorios realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no eximan de responsabilidad penal a los responsables; así como revisar la operación de las unidades de distribución de gas LP en todo el estado de Morelos.

A la fiscalía estatal solicita no extinguir la acción penal ni determinar el sobreseimiento de la causa respecto al delito de homicidio culposo derivado de la muerte de la ciudadana Viviana Aguilar Zendejas ni los que se acrediten de las carpetas iniciadas.

En su propuesta, la legisladora federal también pide garantizar que los acuerdos reparatorios realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no eximan de responsabilidad penal a los responsables. | Foto: Redes sociales: Magda Salgado.

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A la ASEA y la CRE pide iniciar de forma inmediata un procedimiento de auditoría técnica, inspección extraordinaria integral y sanción administrativa en contra de la empresa Tomza Gas Titanium S.A. de C.V. y filiales que laboren en el estado de Morelos, a fin de verificar el estado físico-mecánico y de hermeticidad de toda su flota de autotanques operantes en el estado de Morelos, ordenando la revocación inmediata del permiso federal de distribución en caso de confirmarse violaciones graves y sistemáticas a las Normas Oficiales Mexicanas de seguridad industrial.

A la Coordinación estatal de movilidad y transporte de Morelos, Protección Civil estatal y municipal solicita hacer público un informe pormenorizado de las verificaciones vehiculares y licencias de funcionamiento extendidas a las empresas distribuidoras de gas LP en la demarcación, e implementar de forma coordinada operativos inmediatos y permanentes de revisión técnica a las unidades repartidoras que transitan en zonas habitacionales, retirando de la circulación a aquellas que carezcan de dictámenes de seguridad o pólizas de seguro de responsabilidad civil vigentes.

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Ayer la FGE informó que personal especializado de la Fiscalía General de la República (FGR) tomó la ejecución de los peritajes clave en la colonia Las Granjas para esclarecer la explosión de gas que sacudió la zona el pasado 6 de agosto.

La intervención federal responde a una solicitud formal de la Fiscalía Regional Metropolitana para dotar de sustento probatorio a la carpeta de investigación y fincar responsabilidades penales contra quienes resulten responsables, explicó.

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