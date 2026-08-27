Cinco años después, la estadounidense Ann Li vuelve a instalarse en semifinales del Abierto de Monterrey tras derrotar sin demasiados problemas (6-2 y 6-3) a Alycia Parks.

A la número 29 del mundo le tomó 1 hora y 24 minutos superar a su compatriota, con quien tiene 34 escalones de ventaja en el ranking mundial, y esa distancia se vio reflejada en la cancha. Li superó a Parks deportivamente y mentalmente desde el primer set.

Ann supo quebrar tres veces el saque de Parks y todos fueron en los momentos importantes del partido. El primero fue en su primer servicio del primer set; el segundo, para finiquitar la primera manga.

Lee también Celia Pulido abraza su papel de referente para las jóvenes atletas mexicanas

Parks no encontró la forma de atacar el saque de Li, y su frustración la llevó a cometer 11 dobles faltas, acumuló errores que destrozaron su confianza y que fueron determinantes en el resultado final.

Para colmo, Alycia aquejó dolores en su hombro derecho y no dejó de hablar con su entrenador en todo el partido. Aún en sus -pocos- aciertos, mostró su malestar. Enfrente, Li tuvo la calma de un océano. En un deporte tan mental como el tenis, la nacida en Pensilvania usó el desequilibrio de su oponente para avanzar.

[Publicidad]

Li iguala su mejor resultado en Monterrey, ya que en 2021 también llegó a semifinales, pero entonces cayó contra Viktorija Golubic. También es la segunda vez en la temporada que se instala entre las cuatro mejores de un torneo, tras su eventual derrota en la final contra Emma Navarro en Estrasburgo.

Lee también México conquista el 1-3 en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados; Lía Cueva consigue el oro

La estadounidense tiene una deuda pendiente con la Sultana del Norte y la desea saldar este sábado. Primero, debe dar un paso más.

[Publicidad]

“Parece que juego bien en México, todavía no pienso en Nueva York ni en el US Open porque quiero seguir ganando en Monterrey. Esta semana ha sido genial para mí, intento enfocarme en hacer las cosas bien y mi confianza está creciendo, pero cada partido espero una batalla y daré mi 100 por ciento porque me encantaría ganar este torneo”, declaró en conferencia de prensa.