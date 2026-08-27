México hizo un 1-3 en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados que se realiza en Rijeka, Croacia, después del trabajo que hicieron las gemelas Mía y Lía Cueva en la prueba de trampolín tres metros femenil individual, dentro de la categoría de 14 a 15 años.

Por un lado, Lía sumó 391.45 puntos puntos que fueron suficientes para adjudicarse la presea dorada y superar a la china Xiangling Chen, quien totalizó 382.60 unidades, mientras que Mía quedó en la tercera posición con una puntuación de 378.75.

Este resultado le permitió a la delegación tricolor llegar a 10 preseas y mantenerse en el segundo lugar del medallero, por debajo de Rusia; el balance de México es de tres oros, cuatro platas y tres bronces, a una jornada para el cierre de la competencia. Las tres preseas doradas pertenecen a Mía.

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¡México supera a China! 🇲🇽



Lía Cueva se proclama campeona mundial juvenil en trampolín 3m femenil Grupo B (14-15 años) con 391.45 puntos, mientras la china Xiangling Chen obtuvo plata con 382.60 y Mía Cueva bronce con 378.75, en Rijeka, Croacia.



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Este jueves, también hubo participación en la rama varonil, donde Carlos Solórzano Parra concluyó en el quinto lugar en la plataforma de 10 metros, como parte de la categoría de 16 a 18 años, tras cosechar 495.95 puntos; el oro correspondió al ruso Kirill Kosimov, con 587.70 unidades.

México aún tendrá actividad este viernes con Miguel Alejandro Sánchez Correa e Ian Caleb Nava Gutiérrez que estarán en las pruebas preliminares del trampolín de un metro varonil, categoría 14-15 años. Además de Suri Zoe Cueva Lobato y Adriana Elizabeth Torres Martin en plataforma 10 metros, categoría 16-18 años.