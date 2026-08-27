Estados | 27-08-26 | 15:41 |

Mérida, Yucatán. -Un entre la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) y la Policía Estatal tomó por sorpresa a los clientes de un establecimiento ubicado en la calle 65, entre 60 y 62 del Centro de Mérida donde se hizo decomiso de productos extranjeros.

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad al público y procedieron al retiro de ropa y diversos productos de importación.

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Pese al amplio operativo y el cierre de calles del centro de Mérida, las autoridades no han emitido información oficial sobre los motivos que originaron la inspección.

Se averiguó que el negocio vendía productos de EU y autorización fiscal.

dmrr/cr

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