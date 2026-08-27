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Mérida, Yucatán. -Un operativo conjunto entre la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) y la Policía Estatal tomó por sorpresa a los clientes de un establecimiento ubicado en la calle 65, entre 60 y 62 del Centro de Mérida donde se hizo decomiso de productos extranjeros.
Durante la intervención, las fuerzas de seguridad restringieron el acceso al público y procedieron al retiro de ropa y diversos productos de importación.
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Pese al amplio operativo y el cierre de calles del centro de Mérida, las autoridades no han emitido información oficial sobre los motivos que originaron la inspección.
Se averiguó que el negocio vendía productos de EU sin contar con permisos y autorización fiscal.
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dmrr/cr
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