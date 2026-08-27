Para fortalecer proyectos de inversión que sigan impulsando la competitividad regional del estado, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y el Consejo Nuevo León realizó una gira de trabajo por Austin, Texas.

Este jueves, la delegación que también contó con la participación de Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR A Nuevo León; la Secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto y el Subsecretario de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial, Emmanuel Loo tuvo tres reuniones con líderes empresariales, organismos de desarrollo territorial y con directores de la Oficina del Estado de Texas y del Economic Development and Tourism (EDT).

“Nuevo León, primer lugar en todo y así como Texas es el estado que más crece del mundo, cada vez nos vamos a conectar más”, enfatizó.

“Durante los últimos 20 años hemos sido los grandes ganadores en crecimiento económico. Ahora con la nueva carretera Gloria Colombia, la 255 de Texas y la aduana, hoy vamos a anunciar el nuevo polo que va a estar ahí en la Gloria Colombia, en la mera aduana, es un paraíso fiscal, es un polo industrial con el gobierno federal donde no hay impuestos y sí mucho estímulo y apoyos para que se vengan empresas”, subrayó el Mandatario estatal.

Nuevo León estrecha alianza económica con Texas; buscan atraer nuevas inversiones y fortalecer cadenas de valor. Foto: Especial

La visita forma parte de la Estrategia Binacional Nuevo León–Texas, que busca identificar sectores, capacidades y oportunidades compartidas, como punto de partida para construir una estrategia de colaboración de largo plazo entre ambas regiones.

La jornada comenzó con un encuentro con Opportunity Austin, encabezada por Susan Davenport, Presidenta and CEO y Bob Farley, Vicepresidente of Economic Development, donde el Gobernador destacó las similitudes clave entre ambos ecosistemas enfocados en la tecnología, presencia de empresas globales y talento calificado con el fin de expandir las oportunidades de inversión e innovación que beneficie a ambas entidades.

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El encuentro permitió, además, explorar mecanismos para conectar empresas, instituciones y proyectos estratégicos entre las dos regiones.

Posteriormente, en The Austin Club, la comitiva se reunió con integrantes y líderes empresariales del Texas Business Leadership Council (TBLC), organismo que agrupa a los principales ejecutivos de las compañías más importantes texanas, dirigido por Justin Yancy, President and CEO.

Nuevo León estrecha alianza económica con Texas; buscan atraer nuevas inversiones y fortalecer cadenas de valor. Foto: Especial

Durante el diálogo, se abordó la relevancia de consolidar las cadenas de suministro e infraestructura fronteriza que unen a Nuevo León y Texas principalmente en materia de intercambio comercial, energía y talento especializado.

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Asimismo, se destacó la estrecha integración económica y productiva entre ambas entidades, particularmente a través de cadenas de suministro vinculadas con sectores industriales y de manufactura avanzada, así como las oportunidades compartidas en proyectos fronterizos, disponibilidad energética y capital humano.

Para cerrar la jornada, la delegación sostuvo un encuentro con Adriana Cruz, Executive Director del Texas Economic Development & Tourism Office, y representantes del área de Comercio Internacional del Gobierno de Texas, para conocer sus prioridades de desarrollo económico y casos recientes de éxito en atracción de inversiones.

El objetivo central fue avanzar en la construcción de una hoja de ruta de colaboración Nuevo León–Texas, identificando contrapartes y oportunidades concretas de corto y mediano plazo en inversión, cadenas de valor, semiconductores, talento, Pymes, innovación y energía, de manera que la estrategia binacional pueda traducirse en proyectos y resultados concretos.

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En este encuentro también se presentó el Estudio Binacional Nuevo León–Texas, impulsado por Consejo Nuevo León en coordinación con la Secretaría de Economía, que busca identificar las complementariedades entre ambas economías y establecer una base técnica para definir prioridades de colaboración.

De esta manera, Nuevo León busca profundizar su relación económica con Texas y avanzar hacia una alianza de largo plazo que permita conectar empresas, talento, instituciones y proyectos estratégicos, fortaleciendo la competitividad regional y generando nuevas oportunidades de inversión y desarrollo económico a ambos lados de la frontera.

LL